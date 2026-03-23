Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AGENCIJA FARS

Vijesti iz Irana: "Večeras su dogovoreni specijalni planovi za Tel Aviv i saveznike, uklonit ćemo im svaku nadu"

Izvještaj nije pružio dodatne detalje o prirodi navodnih planova

Iran: Dogovoreni su specijalni planovi za Tel Aviv i saveznike. Facebook

M. Až.

23.3.2026

Iranska poluzvanična novinska agencija Fars izvijestila je u ponedjeljak, pozivajući se na ono što je opisala kao informisane iranske izvore, da se pripremaju planovi za potencijalne akcije usmjerene prema Tel Avivu i nekim regionalnim saveznicima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

- Posebni planovi su dogovoreni večeras za Tel Aviv i neke regionalne saveznike SAD-a i Izraela, koji će potpuno ukloniti svaku nadu u pregovore iz umova agresora - citirao je Fars izjavu izvora povezanog s Islamskom revolucionarnom gardom.

Izvještaj nije pružio dodatne detalje o prirodi navodnih planova.

Prema istom izvještaju, iranski izvori su također naglasili da se situacija u Hormuškom moreuzu možda neće vratiti u status prije rata, čak i ako se sukob na kraju završi.

Hormuški moreuz, smješten između Irana i Omana, jedna je od najkritičnijih svjetskih pomorskih tačaka zagušenja, kroz koju prolazi otprilike 20 posto globalne potrošnje tečne nafte, što stabilnost ovog plovnog puta čini vitalnom za globalna energetska tržišta.

# IRAN
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (25)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.