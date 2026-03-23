Vijesti iz Irana: "Večeras su dogovoreni specijalni planovi za Tel Aviv i saveznike, uklonit ćemo im svaku nadu"

Iranska poluzvanična novinska agencija Fars izvijestila je u ponedjeljak, pozivajući se na ono što je opisala kao informisane iranske izvore, da se pripremaju planovi za potencijalne akcije usmjerene prema Tel Avivu i nekim regionalnim saveznicima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

- Posebni planovi su dogovoreni večeras za Tel Aviv i neke regionalne saveznike SAD-a i Izraela, koji će potpuno ukloniti svaku nadu u pregovore iz umova agresora - citirao je Fars izjavu izvora povezanog s Islamskom revolucionarnom gardom.

Izvještaj nije pružio dodatne detalje o prirodi navodnih planova.

Prema istom izvještaju, iranski izvori su također naglasili da se situacija u Hormuškom moreuzu možda neće vratiti u status prije rata, čak i ako se sukob na kraju završi.

Hormuški moreuz, smješten između Irana i Omana, jedna je od najkritičnijih svjetskih pomorskih tačaka zagušenja, kroz koju prolazi otprilike 20 posto globalne potrošnje tečne nafte, što stabilnost ovog plovnog puta čini vitalnom za globalna energetska tržišta.