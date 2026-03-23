Kim Jong-un ponovo imenovan za predsjednika Sjeverne Koreje: Osvojio je 99,93 posto glasova

Strogo kontrolirana zakonodavna vlast Sjeverne Koreje ponovo je izabrala Kim Jong-una za predsjednika Komisije za državne poslove, čime je potvrđena njegova moć u državi koja raspolaže nuklearnim oružjem.

Odluku je danas objavila državna Korejska centralna novinska agencija (KCNA), nakon sjednice Vrhovne narodne skupštine (SPA), najvišeg zakonodavnog tijela u zemlji.

U izvještaju se navodi da je Kim osvojio 99,93 posto glasova, uz izlaznost od 99,99 posto.

- Vrhovna narodna skupština ponovo je izabrala druga Kim Jong-una za predsjednika Odjela za državne poslove Demokratske Narodne Republike Koreje tokom prve sjednice održane 22. marta - navodi se u izvještaju.

U izvještaju je ishod opisan kao odraz jednoglasne volje i želje korejskog naroda.

Ponovno imenovanje ponovo ga stavlja na čelo najvišeg političkog tijela Sjeverne Koreje, jačajući njegov autoritet nad izolovanom nacijom koju vodi od 2011. godine, nakon smrti svog oca.