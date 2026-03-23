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IZJAVA MINISTRA ODBRANE

Velika Britanija neće dozvoliti SAD da koriste baze za napade na iranske elektrane

Dozvole za korištenje britanskih baza za SAD su odbrambene, poručio je

Džon Hili. AP

M. Až.

23.3.2026

Velika Britanija neće dozvoliti da njene vojne baze budu korištene za američke napade na iransku energetsku infrastrukturu, izjavio je britanski ministar odbrane Džon Hili u obraćanju parlamentu.

On je naglasio da su dozvole Sjedinjenim Američkim Državama za korištenje britanskih baza isključivo odbrambenog karaktera i da ne uključuju akcije usmjerene na iranske elektrane.

- Dozvole za korištenje britanskih baza za SAD su odbrambene. One ne uključuju napade na iranske elektrane - poručio je Hili, prenosi Sky News.

Britanski ministar je dodao da će odluke Ujedinjenog Kraljevstva i dalje biti vođene principima odbrane, pravnom osnovom i koordinacijom sa saveznicima, u cilju kolektivne samoodbrane.

Istovremeno, britanski razarač HMS Dragon stigao je u Sredozemno more i tokom noći započinje misiju zaštite Kipra.

Predsjednik SAD Donald Tramp ranije je prijetio napadima na iransku energetsku infrastrukturu, ali je potom naveo da su oni odloženi zbog navodnih razgovora sa Iranom, što je Teheran negirao.

# SAD
# VELIKA BRITANIJA
# JOHN HEALEY
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