Bahrein traži u UN-u da se dozvoli korištenje sile u Hormuškom moreuzu

Vijeće sigurnosti UN-a započelo je raspravu o nacrtu rezolucije koji je predstavio Bahrein, a kojim se želi dopustiti svakoj zemlji da koristi "sva potrebna sredstva" kako bi osigurala slobodu pomorskog prometa u Hormuškom moreuzu , saznaje agencija France Presse iz diplomatskih izvora.

Nacrt, u koji je AFP imao uvid, a za koji se očekuje da će se mijenjati tokom rasprava, daje zeleno svjetlo državama članicama da "koriste sva potrebna sredstva u i oko Hormuškog tjesnaca, uključujući teritorijalne vode" obalnih država, "kako bi osigurale prolaz i suzbile, neutralizirale i spriječile svaki pokušaj zatvaranja, blokiranja ili ometanja međunarodne plovidbe" na ovoj ključnoj trgovačkoj ruti.

Tekst također zahtijeva da Iran "odmah prekine sve napade na komercijalne brodove i svaki pokušaj ometanja" slobode plovidbe u moreuzu.

Dalje se navodi mogućnost nametanja sankcija onima koji narušavaju slobodu plovidbe.

Samo mali broj teretnih brodova i tankera za naftu, uglavnom iranskih, uspio je proći Hormuškim moreuzom otkako su iranske snage blokirale ovu vitalnu trgovačku rutu.

Bahrein je, u ime zaljevskih država, pokrenuo rezoluciju koju je sredinom marta usvojilo Vijeće sigurnosti, a kojom se zahtijeva "trenutni prekid" iranskih napada na zaljevske države i Jordan.