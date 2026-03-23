Izrael pokrenuo nove napade na južni Liban i Bejrut

- Odbrambeni sustavi djeluju kako bi presreli prijetnju - navodi se u objavi na Telegramu. Ovo je prvo izvještavanje IDF-a o iranskom raketnom napadu na Izrael nakon 11 sati.

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su detektirale novi iranski balistički raketni napad usmjeren prema Izraelu.

U odvojenom saopćenju, izraelska vojska potvrdila je pokretanje novog vala napada na ciljeve Hezbolaha u Bejrutu, glavnom gradu Libana.

Izraelski borbeni avioni izveli su zračne udare na južna predgrađa Bejruta, dok je libanska Nacionalna novinska agencija (NNA) izvijestila da su avioni i nakon udara ostali iznad grada, leteći na malim visinama.

Izraelske vlasti poručuju da su mete napada infrastruktura Hezbolaha, a operacije dolaze ubrzo nakon izjave premijera Benjamina Netanjahua da će se udari na tu grupu nastaviti.