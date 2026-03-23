Izraelski napadi pogodili južna predgrađa Bejruta, srušeni mostovi preko Litani

U posljednjih nekoliko sati izraelski ratni avioni triput su napali južna predgrađa Bejruta, nakon što je izraelska vojska upozorila stanovnike da se evakuiraju.
RAT NA BLISKOM ISTOKU
LIBAN
U posljednjih nekoliko sati izraelski ratni avioni triput su napali južna predgrađa Bejruta
Izraelski napadi pogodili južna predgrađa Bejruta. Platforma X
U posljednjih nekoliko sati izraelski ratni avioni triput su napali južna predgrađa Bejruta, nakon što je izraelska vojska upozorila stanovnike da se evakuiraju.
Izrael tvrdi da napadi ciljaju Hezbolahovu "vojnu infrastrukturu", dok sukobi na jugu Libana i dalje eskaliraju.
Danas je uništen još jedan važan most, čime je u proteklih nekoliko dana oštećeno ili srušeno šest od sedam glavnih mostova preko rijeke Litani, koji povezuju sjever i jug zemlje.
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