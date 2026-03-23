Iran: Tramp nas neće prevariti, iskoristit ćemo sve vojne kapacitete

Iran će "upotrijebiti sve (vojne) kapacitete" kako bi, po potrebi, osigurao svoju sigurnost, izjavio je Ebrahim Zolfagari, glasnogovornik Središnjeg stožera Khatam al-Anbiya, zapovjednog središta iranskih oružanih snaga.

U obraćanju na državnoj televiziji, Zolfaghari je rekao da Iran "vrlo inteligentno i snažno kontrolira Hormuški moreuz" te da se "zemlje izvan regije nemaju pravo miješati".

Prema izvještaju iranske novinske agencije Fars, Zolfagari je također izjavio da je Korpus čuvara islamske revolucije izveo "opsežne napade" u Erbilu u Iraku. Dodao je da su iranske snage gađale i američke jedinice u zračnoj bazi al-Dhafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, bazi Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, kao i Petu flotu američke mornarice.

U izvještaju se navodi da je Iran lansirao projektile na Aškelon, Tel Aviv, Haifu i područje Guš Dan u Izraelu. Korpus čuvara islamske revolucije pritom ističe da Trampovo "prijevarno" ponašanje neće navesti Iran da "zanemari bojište i borbu protiv neprijatelja, jer su psihološke operacije neprijatelja postale očite".

Na kraju se dodaje da će se Sjedinjene Američke Države i Izrael i dalje povlačiti pred iranskom odlukom i vojnom moći u regiji.