Netanjahu o Trampovim izjavama: Sporazum je moguć, ali napadi na Iran i Hezbolah se nastavljaju

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Vašington vidi priliku da se nedavna vojna postignuća iskoriste za postizanje sporazuma s Iranom, ali je istovremeno poručio da će Izrael nastaviti napade na Iran i Hezbolah u Libanu.

Nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, Netanjahu je u video izjavi rekao da Tramp smatra kako postoji prilika da se "značajni rezultati" zajedničkog američko-izraelskog napada iskoriste za "postizanje ratnih ciljeva putem sporazuma".

- Tramp vjeruje da postoji mogućnost iskorištavanja moćnih postignuća koje su ostvarile Izraelske obrambene snage i američka vojska za ostvarivanje ratnih ciljeva u sporazumu, sporazumu koji će očuvati naše vitalne interese - rekao je Netanjahu u izjavi koju je objavio njegov ured.

Premijer je dodao da će Izrael u svakoj situaciji zaštititi svoje "vitalne interese pod svim okolnostima".

Napadi se nastavljaju

Unatoč spominjanju mogućeg diplomatskog rješenja, Netanjahu je naglasio da se izraelske vojne akcije nastavljaju. Rekao je da Izrael i dalje napada ciljeve u Iranu i Libanu te da ostaje odlučan nastaviti operacije.

- Uništavamo raketne i nuklearne programe i nastavljamo snažno udarati Hezbolah - rekao je Netanjahu, dodajući da su nedavno ubijena još dvojica iranskih nuklearnih naučnika.

Nedugo nakon što je Tramp objavio da su pregovori o okončanju regionalnog sukoba u toku, izraelska vojska priopćila je da je pokrenula novu seriju zračnih napada na Teheran. Također je srušila još jedan most preko rijeke Litani u južnom Libanu, uz tvrdnju da ga je Hezbolah koristio za prijevoz oružja i svojih pripadnika.

Tramp o "važnim točkama" pregovora

Netanjahu je ove izjave dao nakon razgovora s Trampom, koji je ranije tokom dana spomenuo „vrlo dobre pregovore“ s iranskim zvaničnicima o mogućem diplomatskom rješenju za okončanje rata izazvanog američko-izraelskim napadom na Iran 28. februara.

Tramp je rekao da su SAD i Iran prethodnog dana razgovarali te da su se dvije strane usaglasile oko "važnih točaka", dodajući da bi uskoro mogao biti postignut dogovor o izlasku iz rata. Kazao je i da su njegov izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof i pomoćnik i zet Džared Kušner u nedjelju razgovarali s Irancima te da će se pregovori nastaviti danas.

- Vodili smo vrlo, vrlo snažne razgovore. Vidjet ćemo kamo će nas odvesti. Imamo točke, glavne točke slaganja, rekao bih, gotovo sve točke slaganja - rekao je Tramp.

Dodao je da postoji "realna mogućnost postizanja dogovora", a planirane američke udare na iransku energetsku infrastrukturu odgodio je za pet dana, nakon kako je rekao, "produktivnih razgovora" s Teheranom.

Iran poriče pregovore

Iran, međutim, poriče da je bilo ikakvih razgovora sa Sjedinjenim Državama. Tramp nije želio otkriti s kim su Amerikanci razgovarali u Iranu, ali je rekao da to nije bio iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei te dodao da Iranu "ostalo nekoliko vođa".

Izraelski zvaničnik rekao je u ponedjeljak za Axios da su američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner razgovarali s predsjednikom iranskog parlamenta Mohamadom Bagerom Galibafom.

No, Galibaf je u ponedjeljak ustvrdio da „nije bilo pregovora“ s Vašingtonom.

- Lažne informacije se koriste za manipuliranje finansijskim i naftnim tržištima te izvlačenje SAD-a i Izraela iz kaljuže u kojoj su se zaglavili - rekao je Galibaf.

Ove izjave dolaze usred pojačanih regionalnih tenzija nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran koji su počeli 28. februara. Kao odgovor, Iran i njegovi regionalni saveznici izveli su napade na izraelske i američke interese širom Bliskog istoka.