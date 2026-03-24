Savjetnik iranskog vrhovnog vođe: "Rat traje dok ne stigne potpuna odšteta"

Mohsen Rezei, viši vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, izjavio je da će se rat nastaviti sve dok Iran ne dobije punu odštetu za pretrpljenu štetu.

U televizijskom obraćanju emitovanom u ponedjeljak, Rezei je također poručio da će Iran nastaviti borbu dok se "ne ukinu sve ekonomske sankcije i ne dobiju pravno obavezujuće međunarodne garancije za sprečavanje miješanja SAD-a u Iran".

- Vidimo da naše oružane snage snažno provode operacije i aktivnosti. Naš liderski projekat, odabirom novog vođe, čvrsto je došao pod njegovu upravu - rekao je Rezaei.

Savjetnik tvrdi da je "rat praktično bio gotov" prije više od sedmicu dana i da su Sjedinjene Države bile spremne za prekid vatre.

- Ali, izraelski premijer Benjamin Netanjahu insistirao je na nastavku - dodao je on.

Rezei je naglasio da su nakon 15 dana "SAD jasno shvatile da u ovom ratu nema puta do pobjede".

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf izjavio je ranije u ponedjeljak putem mreže X da Iranci zahtijevaju "potpunu i pokajničku kaznu" za "agresore".