Reuters objavio detalje poziva koji je pokrenuo napad na Iran: Netanjahu razgovarao sa Trampom u četvrtak, u subotu su napali

Manje od 48 sati prije nego što je počeo američko-izraelski napad na Iran, premijer Izraela Benjamin Netanjahu razgovarao je telefonom s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom o razlozima za pokretanje složenog, dalekog rata, kakav američki lider nikada ranije nije vodio.

I Tramp i Netanjahu znali su iz obavještajnih brifinga ranije te sedmice da će se iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i njegovi ključni saradnici uskoro sastati u njegovom kompleksu u Teheranu, što ih je činilo ranjivim na "udar obezglavljivanja" – napad na vrhovnog vođu zemlje, koji Izraelci često koriste, dok SAD tradicionalno manje primjenjuju takve metode.

Međutim, novi obavještajni podaci ukazivali su da je sastanak pomjeren sa subote navečer na subotu ujutro, prema riječima tri osobe upućene u poziv, prenosi Reuters.

"Odlična prilika"

Netanjahu, odlučan da krene naprijed s operacijom na koju je pozivao decenijama, tvrdio je da možda nikada neće biti bolje prilike da se ubije Hamnei i osvete prethodni iranski pokušaji atentata na Trampa, rekle su ove osobe. To je uključivalo zavjeru za "naručeno ubistvo koju je navodno orkestrirao Iran 2024. godine, kada je Tramp bio kandidat".

Do trenutka kada se poziv dogodio, Tramp je već odobrio ideju da Sjedinjene Američke Države izvedu vojnu operaciju protiv Irana, ali još nije odlučio kada ili pod kojim okolnostima će se SAD uključiti, kažu izvori koji su govorili pod uslovom anonimnosti kako bi razgovarali o osjetljivim unutrašnjim vijećanjima.

Američka vojska provela je sedmice jačajući prisustvo u regionu, što je navelo mnoge unutar administracije na zaključak da je samo pitanje vremena kada će predsjednik odlučiti da krene naprijed. Jedan mogući datum, samo nekoliko dana ranije, bio je otkazan zbog lošeg vremena.

Završna riječ

Reuters nije mogao utvrditi kako je Netanjahuov argument uticao na Trampa dok je razmišljao o izdavanju naredbi za napad, ali poziv je predstavljao završnu riječ izraelskog lidera upućenu njegovom američkom kolegi. Tri izvora upućena u poziv kažu kako vjeruju da je on, zajedno s obavještajnim podacima koji su pokazivali da se prozor za ubistvo iranskog lidera zatvara, bio katalizator za Trampovu konačnu odluku da naredi vojsci da krene s operacijom "Epski bijes" 27. februara.

Tramp bi mogao ući u historiju pomažući u eliminaciji iranskog rukovodstva koje Zapad i mnogi Iranci dugo preziru, tvrdio je Netanjahu. Iranci bi čak mogli izaći na ulice, rekao je, rušeći teokratski sistem koji je vladao zemljom od 1979. godine i koji je od tada bio vodeći izvor globalnog terorizma i nestabilnosti.

Prve bombe pale su u subotu ujutro, 28. februara. Tramp je te večeri objavio da je Hamnei mrtav.