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ZRAČNI UDARI

Izrael izveo nove napade na Bejrut: Na meti bilo sedam lokacija

Državna Nacionalna novinska agencija objavila je popis pogođenih lokacija

Izraelski napadi na Liban. Anadolija

Dž. R.

24.3.2026

Izrael je tokom noći izveo novi val zračnih napada na sedam područja u južnom Bejrutu, izvijestili su libanski državni mediji,  prenosi AFP.

Državna Nacionalna novinska agencija objavila je popis pogođenih lokacija. 

- Neprijateljski borbeni avioni izveli su tokom noći sedam udara na južna predgrađa, a ciljana su područja Bir al-Abed, Al-Ruwais - predgrađe Al-Manshiyya, Haret Hreik, autocesta Sayyed Hadi Nasrallah, Saint Therese, Burj al-Barajneh i Al-Kafaat - navodi agencija.

Izraelska vojska posljednjih je sedmica pojačala udare na južni Bejrut, a istovremeno izvodi i smrtonosne napade u drugim dijelovima glavnog grada te širom Libana.

# IZRAEL
# LIBAN
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