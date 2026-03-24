Izrael izveo nove napade na Bejrut: Na meti bilo sedam lokacija

Izrael je tokom noći izveo novi val zračnih napada na sedam područja u južnom Bejrutu, izvijestili su libanski državni mediji, prenosi AFP.

Državna Nacionalna novinska agencija objavila je popis pogođenih lokacija.

- Neprijateljski borbeni avioni izveli su tokom noći sedam udara na južna predgrađa, a ciljana su područja Bir al-Abed, Al-Ruwais - predgrađe Al-Manshiyya, Haret Hreik, autocesta Sayyed Hadi Nasrallah, Saint Therese, Burj al-Barajneh i Al-Kafaat - navodi agencija.

Izraelska vojska posljednjih je sedmica pojačala udare na južni Bejrut, a istovremeno izvodi i smrtonosne napade u drugim dijelovima glavnog grada te širom Libana.