Šok na berzama: Trgovci 15 minuta prije Trampove objave o pregovorima s Iranom uložili pola milijarde dolara

Par minuta prije nego što je predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio vijest o "produktivnim pregovorima" s Iranom, trgovci su napravili opklade vrijedne više od pola milijarde dolara na tržištu nafte, ekskluzivno prenosi ugledni američki list Financial Times.

Kako navodi Financial Times, otprilike 6.200 fjučers ugovora za naftu tipa Brent i West Texas Intermediate (WTI) promijenilo je vlasnika u ponedjeljak između 6:49 i 6:50 sati ujutro po njujorškom vremenu. To se dogodilo svega 15 minuta prije nego što je Tramp na svojoj mreži Truth Social objavio da su proteklih dana vođeni "produktivni razgovori" s Teheranom s ciljem okončanja rata.

Neobično velika transakcija

Prema proračunima Financial Timesa, zasnovanim na Bloombergovim podacima, nominalna vrijednost ovih transakcija iznosila je nevjerovatnih 580 miliona dolara.

Nije poznato da li iza ovih transakcija stoji jedna osoba, institucija ili više njih, ali se tajming smatra izuzetno sumnjivim. Trampova objava u 7:04 sati ujutro izazvala je oštar pad cijena na globalnim energetskim tržištima i nagli skok fjučersa S&P 500 indeksa, kao i evropskih dionica, jer su investitori brzo smanjili očekivanja o produženom konfliktu.

Tržišni stratezi i predstavnici hedge fondova izražavaju otvorenu frustraciju. Jedan portfelj menadžer je za Financial Times izjavio da je ovo samo jedan u nizu primjera sumnjivih transakcija koje se dešavaju neposredno prije zvaničnih objava američke vlade.

- Moj osjećaj, nakon što pratim tržišta 25 godina, jeste da je ovo zaista nenormalno. Ponedjeljak je ujutro, danas nema važnih ekonomskih podataka... Ovo je neobično velika transakcija za dan bez rizika od velikih događaja. Neko je upravo postao mnogo bogatiji - rekao je on i dodao.

Glasnogovornik Bijele kuće Kush Desai brzo je odbacio insinuacije o trgovini povlaštenim informacijama (insider trading).

- Bijela kuća ne toleriše da se bilo koji zvaničnik administracije ilegalno bogati na osnovu insajderskih informacija, a svaka aluzija na takve aktivnosti bez dokaza je neutemeljena i predstavlja neodgovorno izvještavanje - izjavio je Desai, dodajući da je Trampu isključivi fokus ono što je najbolje za američki narod.

Manipulacije tržištem

Međutim, situacija se dodatno zakomplikovala kasnije u ponedjeljak kada se na društvenoj mreži X oglasio predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf, koji je u potpunosti negirao da su se ikakvi pregovori između Washingtona i Teherana dogodili.

- Lažne vijesti se koriste za manipulaciju finansijskim i naftnim tržištima, te kako bi se pobjeglo iz blata u kojem su zarobljeni SAD i Izrael - poručio je Ghalibaf.

Njegov demant je izazvao novi šok na berzama, povlačenje cijena dionica i ponovnu kupovinu na energetskim tržištima.

Iako neki stručnjaci, poput Tima Skirrowa iz konsultantske kuće Energy Aspects, smatraju da obim trgovine, iako veći od uobičajenog za to doba dana, "nije pretjerano ogroman", mnogi na Wall Streetu i dalje ne isključuju mogućnost teških tržišnih manipulacija.