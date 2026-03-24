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REAKCIJA POSTALA HIT

Iranci ponovo ismijali Trampa: Objavili fotografiju kojom su poručili šta misle o zajedničkom upravljanju Hormuzom

Tramp je uvjeren kako se pregovori s neimenovanim zvaničnicima odvijaju prema planu

Fotografija koju je objavila Ambasada Irana u Južnoafričkoj republici. X

M. P.

24.3.2026

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio kako pregovara s određenim iranskim zvaničnicima o mirovnom sporazumu, reakcije se ne prestaju nizati, a čini se kako su Iranci posebno inspirativni kada je riječ o ismijavanju Trampovih vanjskopolitičkih promišljanja.

Naime, nekoliko visokorangiranih zvaničnika iz Irana jasno je poručilo kako s američkom administracijom ne postoje nikakvi pregovori, a kamoli da su dogovorene određene tačke mirovnog sporazuma.

Međutim, Tramp je uvjeren kako se pregovori s neimenovanim zvaničnicima odvijaju prema planu, a posebno se osvrnuo i na pitanje Hormuškog moreuza te je rekao kako bi u budućnosti on i ajatolah mogli upravljati moreuzom.

- Možda ja. Možda ja. Ja i ajatolah, ko god da je ajatolah tamo - rekao je Tramp.

Na njegovu rečenicu reagovala je Ambasada Irana u Južnoafričkoj republici te su uz Trampov citat o upravljanju Hormuškim moreuzom postavili fotografiju unutrašnjosti automobila gdje na suvozačevom mjestu stoji dječiji volan, a čime su na simboličan način poručili šta misle o razmišljanju američkog predsjednika.

Također, nešto ranije, ambasada je podijelila i fotografiju američkog ministra Pita Hegseta (Petea Hegsetha) uz poruku: 

- Holivud vas je lagao, ovako izgledaju teroristi - kazao je.

# IZRAEL
# IRAN
# DONALD TRUMP
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