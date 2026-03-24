Iranci ponovo ismijali Trampa: Objavili fotografiju kojom su poručili šta misle o zajedničkom upravljanju Hormuzom

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio kako pregovara s određenim iranskim zvaničnicima o mirovnom sporazumu, reakcije se ne prestaju nizati, a čini se kako su Iranci posebno inspirativni kada je riječ o ismijavanju Trampovih vanjskopolitičkih promišljanja.

Naime, nekoliko visokorangiranih zvaničnika iz Irana jasno je poručilo kako s američkom administracijom ne postoje nikakvi pregovori, a kamoli da su dogovorene određene tačke mirovnog sporazuma.

Međutim, Tramp je uvjeren kako se pregovori s neimenovanim zvaničnicima odvijaju prema planu, a posebno se osvrnuo i na pitanje Hormuškog moreuza te je rekao kako bi u budućnosti on i ajatolah mogli upravljati moreuzom.