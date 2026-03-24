Jutjuber ubio trudnu partnerku dok je "strimovao“: Imao bizaran plan

Hladnokrvno, brutalno i bizarno – da je plan koji je Stephen McCullagh pokrenuo kako bi ubio svoju trudnu partnerku bio zaplet jedne od njegovih video-igara, vjerovatno bi bio odbačen kao previše nevjerovatan. Međutim, od njegovog prvog pojavljivanja pred sudom početkom 2023. bilo je jasno da vlasti vjeruju da on ne samo da je ubio Natalie McNally, već je i pažljivo izgradio složenu „kulu od karata“ kako bi izbjegao pravdu.

Danima bio uz porodicu

Tu su bile njegove suze kada je policija stigla na mjesto zločina, nakon što ih je on pozvao, kao i njegove tvrdnje da je ubistvo počinio jedan Natalin bivši partner, piše BBC.

Uz Natalinu porodicu bio je danima i sedmicama nakon njene smrti.

I, naravno, postojao je alibi – šestčasovni YouTube gejming „lajv strim“ emitovan noć prije nego što je Natalie pronađena mrtva, za koji se ispostavilo da je unaprijed snimljen.

Više od mjesec dana nakon ubistva, McCullagh (36) je vjerovao da nije osumnjičeni.

Ali, tri godine nakon što je optužen, petosedmično suđenje razotkrilo je njegove laži pred porotom.

Šta se dogodilo noći kada je Natalie umrla?

Datum je 18. decembar 2022, oko 16:00 časova, i McCullagh svojim desetinama hiljada pratilaca objavljuje da će od 18:00 na YouTubeu održati lajv gejming prenos.

Naziv strima je „Violent Night“.

Kada se strim pojavio, prikazivao je McCullagha kako igra video-igre „Grand Theft Auto: Vice City“ i „Robot Wars“, dok pije, koristi vejp i komentariše pred kamerom.

Neuobičajeno, rekao je gledaocima da ne može komunicirati niti odgovarati na komentare – što strimeri inače rade – zbog tehničkih problema.

Ali strim uopšte nije bio uživo.

Strim snimljen četiri dana ranije

Digitalni forenzički analitičar rekao je na suđenju da dokazi ukazuju da je šestčasovni strim snimljen četiri dana ranije.

Analitičar je takođe naveo da je unaprijed snimljeni fajl zaustavljen u 00:05, 19. decembra, a zatim obrisan.

Upravo tokom tog „emitovanja“ McCullagh je ubio Natalie.

„Moram da je sredim“

Dijelovi strima pušteni su poroti tokom suđenja i sadržali su, između ostalog, reference na nasilje i kriminal.

U trenutku kada se vjeruje da je Natalie napadnuta, McCullagh je igrao misiju u „Grand Theft Auto“ u kojoj je potrebno ubiti ženu.

Tokom toga pjeva: „Moram da ubijem ovu ku*ku, moram da je sredim.“

Oko 10 minuta kasnije kaže:

„Apsolutno jeeno ne, Natalie, apsolutno jeeno Natalie.“ To je jedini put da ju je pomenuo po imenu tokom strima.

Nekoliko minuta kasnije pravi pauzu, tokom koje se nakratko i neuobičajeno pojavljuje poster za film o Jamesu Bondu „No Time To Die“.

Šta je McCullagh time mislio nikada nije razjašnjeno – nije svjedočio tokom suđenja.

Brutalno ubistvo

Satima prije nego što je njegov snimljeni strim objavljen na YouTubeu, Natalie McNally bila je u kući svojih roditelja, gledala finale Svjetskog prvenstva i uživala u nedjeljnom ručku.

Ona i McCullagh razmijenili su poruke neposredno prije nego što je objavio strim – rekao je da će „strimovati cijelu noć“, a ona da će pokušati da „baci pogled“.

Nedugo zatim, Natalie se vraća svojoj kući, gdje stiže oko 19:00.

U tom trenutku McCullagh pješači oko tri kilometra od svoje kuće u Lisburnu do Dunmurryja, gdje hvata autobus za Lurgan, udaljen oko 32 km.

Nosi tamnu odjeću, rukavice, prekriven donji dio lica i zelenu kesu.

Po dolasku, pješači još oko dva i po kilometra do Nataline kuće u Silverwood Greenu, gdje je brutalno ubija.

Policija navodi da se ubistvo dogodilo između 20:50 i 21:30. Izbodena je, zadavljena i zadobila najmanje pet snažnih udaraca u glavu.

McCullaghov povratak zabilježen je brojnim nadzornim kamerama.

Prije povratka, presvlači se.

Tužilaštvo je pokazalo fotografije sa njegovih društvenih mreža na kojima nosi crni šešir i periku, što podsjeća na osobu sa snimaka iz Lurgana.

Vjeruje se da je planirao da se vrati autobusom ili vozom, ali je zakasnio.

Umjesto toga, nailazi na parkirani taksi. Ubjeđuje vozača da je on naručilac vožnje i da je destinacija promijenjena – do Lisburna, tačno do njegove kuće.

Po dolasku kući, zaustavlja strim i briše snimljeni fajl.

Hapšenje i puštanje

McCullagh šalje poruke na Natalin telefon i svojoj prijateljici Anne kako bi dodatno učvrstio alibi.

Poruke sugerišu da je Natalie možda ljuta zbog toga što on i dalje pije, iako je ona trudna, kao i da ima problema sa dijabetesom.

Takođe objavljuje video-recenziju igračke iz „Star Wars“.

Te večeri odlazi u Lurgan, navodno da provjeri gdje je Natalie, pošto se nije javljala skoro 24 sata.

Iz njene kuće poziva hitne službe, plačući.

Tokom desetominutnog poziva govori da je „gotova“ i da „ima krvi svuda“. Pokušava reanimaciju.

Tužilaštvo je navelo da je sve bila gluma.

Policiji kaže da vjeruje da je odgovoran „nasilni bivši partner“.

Pominje i svoj lajv strim. Na mjestu zločina je uhapšen, ali kasnije pušten.

Policija je prihvatila njegov alibi i na Badnje veče mu rekla da više nije osumnjičen.

Bivši partner kojeg je optužio takođe je uhapšen i ispitan – imao je alibi i pušten je.

Tokom suđenja, porota je vidjela snimak na kojem taj muškarac spava ispred televizora tokom finala Svjetskog prvenstva.

U narednih šest sedmica, McCullagh glumi ožalošćenog partnera.

Prisustvuje bdjenju, obilazi grob, redovno se javlja njenoj braći.

Pravi video-montažu u njenu čast.

Čak ostavlja telefon u kući porodice McNally kako bi snimao njihove privatne razgovore.

Poslije 39 minuta vraća se po telefon, tvrdeći da ga je zaboravio.

Kaže da je snimanje greška, ali sud je čuo da je ranije snimao i privatnu terapiju bivše partnerke.

Zašto je to uradio?

Tačan motiv nije moguće utvrditi – McCullagh je negirao ubistvo, nije objasnio unaprijed snimljeni strim i nije svjedočio.

Sud je, međutim, čuo da je Natalie u mjesecima prije smrti dopisivala sa drugim muškarcima.

Neke poruke bile su seksualne prirode, a nedjelju dana prije smrti rekla je jednom od njih da razmišlja o raskidu.

Vjeruje se da je McCullagh pristupio njenom telefonu i pročitao poruke.

Ranije je bio uhapšen zbog napada na bivšu djevojku nakon što je čitao njene poruke.

Ali ljubomora sama po sebi ne objašnjava u potpunosti razmjere plana koji je pokrenuo.

Ako je ovo bio zločin iz strasti, bio je pažljivo isplaniran – ali se na kraju pokazao kao hladno i proračunato djelo koje se urušilo poput kule od karata.