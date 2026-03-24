Misterija pregovora sa Iranom: Kako je Tramp iznenada prihvatio ideju mira?

Više zemalja sada aktivno radi na posredovanju u dogovoru između SAD-a i Irana, potvrdilo je za CNN pet izvora upoznatih sa situacijom. Dok je predsjednik Donald Tramp (Trump) prošle sedmice napuštao Vašington (Washington) i letio za Floridu, činilo se da mu završetak rata s Iranom nije prioritet. "Ne proglašava se primirje dok doslovno uništavate drugu stranu", rekao je u petak s južnog travnjaka Bijele kuće.

Ipak, samo tri dana, jedan ultimatum i nekoliko razgovora s tajanstvenim zvaničnikom iz Teherana kasnije, Tramp je naglo promijenio stav.

- Žele se nagoditi i mi ćemo to riješiti- izjavio je u ponedjeljak u Memphisu.

Ovaj iznenadni preokret i brzo napredujući mirovni pregovori doveli su do nagle promjene u pristupu administracije ratu.

Zaokret u stavu

Promjena je uslijedila nakon što je Tramp u subotu navečer zaprijetio napadom na iranske elektrane ako Hormuški tjesnac ne bude otvoren u roku od 48 sati. Sada se spominje mogućnost da Pakistan kasnije ove sedmice bude domaćin sastanka između SAD-a i Irana, na kojem bi mogao učestvovati potpredsjednik JD Vance.

Zaokret je nastao nakon upozorenja zaljevskih saveznika da bi napad na civilne energetske objekte u Iranu mogao izazvati katastrofalnu eskalaciju. Objavljivanje informacija o pregovorima potaknulo je rast na Val Stritu (Wall Streetu) i nagli pad cijena nafte, područja koja su zadavala glavobolje Trampu i njegovim savjetnicima.

Teheran opovrgava Trampa

Ipak, ko tačno pregovara i da li se pregovori uopće vode, odmah je postalo sporno. Tramp nije imenovao iranskog sugovornika, opisavši ga tek kao "poštovanog". Iranski zvaničnici tvrde da nikakvi pregovori sa SAD-om nisu vođeni.

- Nikakvi pregovori nisu vođeni - napisao je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, dodajući da je odgoda američkih napada bila "bijeg iz močvare u kojoj su SAD i Izrael zarobljeni".

Posrednici u pregovorima

Više zemalja, uključujući Pakistan, Tursku, Egipat i Oman, aktivno radi na posredovanju. SAD je preko Pakistana dostavio Iranu popis od 15 očekivanja, ali nije poznato da li je Iran pristao na bilo koju tačku. Pakistan i Oman prenose poruke između Vašingtona i Teherana, dok Egipat i Turska nadgledaju komunikaciju.

Pakistan je spreman biti domaćin razgovora ako se obje strane slože, rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Tahir Hussain Andrabi. Također, britanski premijer Keir Starmer i izraelski premijer Benjamin Natanjahu (Netanyahu) su obaviješteni o razvoju situacije.

Nagli zaokret prema diplomatiji

Tramp je u ponedjeljak iznio nekoliko detalja prijedloga od 15 tačaka, uključujući zabranu iranskog nuklearnog oružja, ograničenje iranskih odbrambenih sposobnosti, prestanak podrške savezničkim grupama i priznanje prava Izraela na postojanje.

Ovo predstavlja potpuni zaokret u odnosu na prethodne sedmice, kada je odbacivao i samu ideju pregovora.

- Svi njihovi vođe su mrtvi, koliko znamo. Ne znamo s kim imamo posla - rekao je prošle sedmice.

Prema Trampu, razgovori su započeli otprilike u isto vrijeme kada je izdao prijetnju. Ipak, administracija nije dala naslutiti da se vode tajni pregovori.

- Ponekad morate eskalirati da biste deeskalirali - rekao je ministar financija Skot Besent (Scott Bessent).

Prijetnja iranskoj civilnoj infrastrukturi uznemirila je zaljevske zvaničnike, koji su upozorili na mogućnost ozbiljne eskalacije. Iran je uzvratio prijetnjom napada na energetske objekte i infrastrukturu američkih saveznika u regionu.

U jeku novih priča o pregovorima, nejasno je ko u Iranu može dati konačno odobrenje za sporazum, a zdravstveno stanje i neiskustvo novog vrhovnog vođe Mojtabe Khameneija otvara dodatna pitanja.

Tramp ipak ostaje optimističan:

- Cijeli moj život je pregovaranje. Ali s Iranom, pregovaramo dugo vremena. I ovaj put, misle ozbiljno, rekao je Tramp.