Iranski zvaničnik potvrdio da su preko posrednika primili poruke od SAD: Mogući uvod u pregovore

Visoki zvaničnik iranskog Ministarstva vanjskih poslova za CBS News izjavio je da je Iran primio poruku od Sjedinjenih Američkih Država putem posrednika kao mogući uvod u razgovore između dvije zaraćene zemlje, nakon što je predsjednik Donald Tramp (Trump) sugerirao da je dogovor moguć.

- Primili smo određene tačke od SAD putem posrednika i one se razmatraju - kazao je zvaničnik.

Ranije u ponedjeljak, Tramp je na društvenim mrežama objavio da su SAD i Iran posljednjih dana imali vrlo dobre i produktivne razgovore u vezi s potpunim i konačnim rješenjem naših neprijateljstava.

Kasnije je novinarima rekao da dvije strane imaju oko 15 tačaka saglasnosti te da su iranski zvaničnici izrazili da žele mir.

- Mislim da postoji vrlo dobra šansa da ćemo postići dogovor - dodao je.

Predsjednik je također ublažio ultimatum izdat tokom vikenda prema kojem Iran mora ponovo otvoriti Hormuški moreuz, ključnu tačku za naftnu industriju, ili se suočiti s napadima na svoje elektrane. Rekao je da će američka vojska odgoditi bombardovanje iranske energetske infrastrukture na pet dana, u zavisnosti od uspjeha tekućih sastanaka i razgovora.

Iran i SAD nemaju formalne diplomatske odnose i historijski su komunicirali indirektno, uz posredovanje drugih zemalja u regiji. Pakistan se pokušao pozicionirati kao potencijalni posrednik, izvijestio je CBS News ranije u ponedjeljak.

Oman je također često imao ulogu posrednika između dvije zemlje, posljednji put posredujući u nekoliko rundi nuklearnih pregovora ranije ove godine.

Tramp je u ponedjeljak rekao novinarima da SAD komuniciraju s "vrlo visokopozicioniranom osobom" u Iranu, ali ne s novim vrhovnim vođom, ajatolahom Modžtabom Hameneijem (Mojtaba Khamenei). Odbio je imenovati tu osobu "jer ne želi da bude ubijena".

Konture mogućeg sporazuma još nisu jasne. Predsjednik je u ponedjeljak rekao novinarima da je Iran "pristao da neće imati nuklearno oružje", što je bio jedan od ciljeva rata koje je iznio na početku sukoba, zajedno sa slabljenjem konvencionalne vojne moći Irana.

Iran već dugo negira bilo kakav interes za razvoj nuklearnog oružja. Međutim, dvije strane ranije ove godine nisu uspjele postići dogovor o iranskom nuklearnom programu, jer je Tramp insistirao da Iran u potpunosti odustane od obogaćivanja uranija, zahtjev koji Iran dugo odbacuje.

Također, nije jasno da li bi Izrael bio dio bilo kakvog mogućeg sporazuma između SAD i Irana. SAD i Izrael su krajem februara počeli zajedničke napade na Iran, ali su se saveznici povremeno razilazili oko obima ciljeva, pri čemu je Tramp prošle sedmice rekao da ne odobrava izraelske napade na veliko iransko nalazište prirodnog plina.