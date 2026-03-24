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Rusija zarađuje neviđenu sumu zbog ublažavanja sankcija Vašingtona: U pitanju su milijarde, a evo i zašto

Ministar je u intervjuu za CBS njuz izrazio uvjerenje da ublažavanje sankcija za naftu doprinosi smanjenju profita Rusije

Platforma X

D. H.

24.3.2026

Ministar finansija SAD Skot Besant izjavio je da će ublažavanje sankcija Vašingtona na rusku naftu donijeti Moskvi "mali" profit od oko dvije milijarde dolara.

Ministar je u intervjuu za CBS njuz izrazio uvjerenje da ublažavanje sankcija za naftu doprinosi smanjenju profita Rusije, jer ovaj korak stabilizuje svjetske cijene nafte, a samim tim ograničava potencijalne prihode Moskve.

Prema njegovim riječima, novi prihodi Rusije iznose dvije milijarde dolara, što odgovara jednom danu njenog budžeta.

"Suština je šta je bolje? Hoće li Rusija dobiti više novca ako nafta bude 150 dolara, a oni dobiju 70 odsto od toga, što je 105 dolara, ili ako nafta ostane ispod 100 dolara? Dakle, dobijaju manje novca. Naša analiza pokazuje da je maksimalni dodatni iznos koji bi Rusija mogla da dobije dvije milijarde dolara, što je jednako jednom danu budžeta Ruske Federacije", rekao je Besant.

Takođe je izjavio da glavni izvozni kanal za rusku naftu ostaje Kina, koja kupuje preko 90 posto, prenosi Evropska pravda.

SAD su 13. marta ukinule sankcije na rusku naftu, koja se trenutno nalazi na tankerima na moru. Vašington je ovaj potez opravdao globalnim rastom cijena nafte kao rezultatom američko-izraelskog rata protiv Irana i udara ovog potonjeg na mnoge zemlje Persijskog zaliva, što je efikasno paralisalo izvoz nafte iz regiona.

# NAFTA
# SJEDINJENE DRŽAVE
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