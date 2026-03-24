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BIZARAN SLUČAJ U SAD-U

Mladić bez ruku i nogu osumnjičen za ubistvo: Policija otkrila šta se desilo nakon svađe u saobraćaju

Dosadašnja istraga pokazuje da je Veber u automobilu bio sa još tri osobe kada je, prema sumnjama policije, pucao u Velisa

Mladić bez ruku i nogu osumnjičen za ubistvo. Screenshot

Z. V.

24.3.2026

Profesionalni igrač cornholea Dejton Veber (Dayton Weber, 27), kojem su amputirani svi ekstremiteti, osumnjičen je za ubistvo 27-godišnjeg Badrika Velisa (Bradrica Wellisa) u gradu La Plata, u američkoj saveznoj državi Merilend (Maryland).

Prema saopštenju okruga Čarls (Charles), incident se dogodio u nedjelju, 22. marta, nakon navodne svađe u saobraćaju.

Dosadašnja istraga pokazuje da je Veber u automobilu bio sa još tri osobe kada je, prema sumnjama policije, pucao u Velisa koji je sjedio na suvozačevom mjestu i usmrtio ga.

Policija navodi da je Veber potom zaustavio vozilo i zatražio od putnika sa zadnjeg sjedišta da izbace tijelo iz automobila, ali su oni to odbili učiniti te su napustili mjesto događaja.

Nakon toga Veber je pobjegao. Dva sata kasnije policija je dobila informaciju da je u jednom dvorištu pronađeno beživotno tijelo Velisa.

Pokrenuta je potraga, a Veberov automobil kasnije je lociran u gradu Šarlotsvil (Charlottesville) u saveznoj državi Virdžinija (Virginia). Sam Veber (Weber) pronađen je u obližnjoj bolnici, gdje je zatražio medicinsku pomoć zbog zdravstvenih problema.

Nakon što je otpušten iz zdravstvene ustanove, uhapsili su ga pripadnici okruga Albemarle.

Iz policije su naveli da se sada očekuje njegovo prebacivanje u Meriland, gdje će se suočiti s optužbom za prvostepeno ubistvo.

Istražitelji su otkrili i da su se Veber i Vels poznavali odranije.

Veber je ranije privlačio pažnju javnosti zbog svojih sposobnosti i načina na koji uprkos teškom invaliditetu obavlja različite aktivnosti. Na društvenim mrežama ranije su se pojavili snimci na kojima se vidi kako rukuje pištoljem kalibra devet milimetara.

Svi ekstremiteti amputirani su mu kada je imao samo deset mjeseci života, nakon teške infekcije izazvane streptokoknom pneumonijom.

Ranije je govorio da je zbog te bolesti proveo četiri mjeseca u bolnici.

Tokom oporavka naučio je obavljati brojne aktivnosti, uključujući pisanje, ali i vožnju, a kasnije je postao poznat u svijetu cornholea – igre koja zahtijeva veliku preciznost i strategiju.

# UBISTVO
# DAYTON WEBER
# BRADRIC WELLIS
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