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ANALIZA PODATAKA

Iran počeo naplaćivati prolaz kroz Hormuški moreuz

Najmanje dva broda platila su Iranu za siguran prolaz, a jedna je naknada iznosila oko dva miliona dolara, navodi se

Hormuški moreuz. Facebook

Dž. R.

24.3.2026

Iran je počeo naplaćivati prolazak brodovima kroz Hormuški moreuz, jednu od ključnih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte i plina. 

Dio komercijalnih plovila sve češće prolazi kroz iranske teritorijalne vode takozvanim "Teheranskim koridorom za naplatu", gdje iranske snage pregledavaju brodove i u nekim slučajevima naplaćuju prolaz, pokazuje analiza pomorskih podataka koju je izradio Lloyd’s List.

- Najmanje dva broda platila su Iranu za siguran prolaz, a jedna je naknada iznosila oko dva miliona dolara - navodi se u analizi. Riječ je o ruti između iranskih otoka Qeshm i Larak, kojom brodovi ulaze u iranske vode kako bi izbjegli sigurnosne rizike u ostatku moreuza.

Tim je koridorom, prema dostupnim podacima, dosad prošlo više od 20 većih plovila. Promet kroz Hormuški moreuz i dalje je smanjen zbog sukoba u regiji, no posljednjih je dana zabilježen blagi oporavak. U kratkom je periodu moreuzom prošlo najmanje 16 brodova.

# BRODOVI
# IRAN
# HORMUŠKI MOREUZ
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