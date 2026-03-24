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Iran tvrdi: Napadnuta su naša postrojenja, iako je najavljena pauza od pet dana

Iranski mediji tvrde da su pogođeni plinski objekti u Isfahanu i plinovod, iako je Donald Tramp ranije najavio odgodu udara

Napadi na iranska postrojenja uprkos najavi pauze. AP - ChatGPT

I. Š.

24.3.2026

Iranski mediji objavili su da su napadnuta energetska postrojenja u zemlji, uprkos ranijoj najavi o odgađanju vojnih akcija. Prema navodima agencije Fars, meta su bili zgrada plinske uprave i stanica za regulaciju pritiska u ulici Kaveh u Isfahanu.

U izvještaju se navodi da su objekti djelimično oštećeni, dok je napadnut i jedan plinovod na jugozapadu Irana. Još uvijek nije jasno ko stoji iza napada, iako se spekuliše o uključenosti Sjedinjenih Američkih Država ili Izraela.

Ove informacije dolaze nakon što je Donald Tramp (Trump) poručio da odgađa napade na iransku energetsku infrastrukturu na pet dana, uprkos ranijim prijetnjama zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRAMP
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