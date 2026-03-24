Video / Ruski dronovi napali Lavov: Eksplozije odjekivale gradom, građani u skloništima

Gradonačelnik Lavova Andrij Sadovi također je potvrdio da je grad bio meta napada. Građanima je poručio da ne snimaju aktivnosti na terenu i da ne napuštaju skloništa dok traje opasnost.

Prema informacijama regionalnih i gradskih zvaničnika, tokom napada su se širom Lavova čule snažne eksplozije. Načelnik regionalne vojne administracije Maksim Kozicki potvrdio je da su sistemi protivzračne odbrane djelovali te je apelovao na stanovništvo da ostane na sigurnim lokacijama.

Ruske bespilotne letjelice napale su zapadni ukrajinski grad Lavov i okolnu regiju, dok su lokalne vlasti pozvale građane da ostanu u skloništima zbog aktiviranja protivzračne odbrane.

Neposredno prije napada regionalne vlasti upozorile su da se neprijateljski dron kreće prema Lavovu, uz poseban rizik za gradski distrikt Sihiv.

Istovremeno je Ratno zrakoplovstvo Ukrajine saopćilo da su napadi dronovima zabilježeni u više dijelova zemlje. Prema njihovim informacijama, među bespilotnim letjelicama nalazili su se i takozvani "Shahed" dronovi, koji su primijećeni u osam ukrajinskih regija, uključujući i Lavov.

Agencija Reuters prenosi da je Rusija tokom dana izvela rijedak masovni napad, lansiravši više od 400 dronova na različite ciljeve širom Ukrajine.

Glasnogovornik ukrajinskog ratnog zrakoplovstva Jurij Ihnat naveo je da su sistemi protivzračne odbrane bili aktivni i u blizini glavnog grada Kijeva, ali i na zapadu zemlje, uključujući Lavov, koji se nalazi nedaleko od granice s Poljskom.