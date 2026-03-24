Video / Vlade Radulović: Tramp ne bi prešao preko potapanja nosača aviona, Iran ne bi bio svjestan šta ga je snašlo

Vojni analitičar Vlade Radulović u „Avazovom intervjuu“ govorio je o zakulisnim pregovorima, kapacitetima Irana sa jedne i Amerike i Izraela sa druge strane, te mogućim scenarijima daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku. On je kazao da uprkos oštrim porukama, postoje indicije da se ipak vode određeni diplomatski razgovori između Vašingtona i Teherana.

Kako je naveo, zvanični Iran negira direktne pregovore sa Amerikom, ali to ne znači da komunikacija ne postoji.

- Zvanične izjave iz Irana govore da nema direktnih pregovora s Amerikom, ali to ne znači da ne postoje posredni kanali. Vrlo je moguće da pojedine zaljevske zemlje, poput Katara ili Egipta, pa čak i Turska, pokušavaju biti spona između Vašingtona i Teherana – kazao je Radulović za „Avaz“.

Radulović ističe da takva praksa nije nova u međunarodnim odnosima.

- Rat započinju političari, vode generali, a završavaju diplomate. I sada se, u suštini, dešava upravo to – istakao je.

Dodaje i da su se pojavile informacije da bi Pakistan mogao ponuditi da bude domaćin eventualnih mirovnih razgovora.

Katar kao ključni posrednik

Govoreći o potencijalnim posrednicima u pregovorima, Radulović je kazao da Katar ima specifičnu poziciju.

- Katar je imao ekonomske veze s Izraelom, ali su se istovremeno u toj zemlji nalazile i kancelarije Hamasa. Zbog toga često ima jak diplomatski ‘špil karata’ kada su u pitanju pregovori – kazao je.

On smatra da bi uz Katar važnu ulogu mogli imati i Egipat, Turska i Pakistan, dok su šanse da ulogu posrednika preuzmu Rusija ili Kina znatno manje zbog odnosa s Vašingtonom.

Napadi na Tel Aviv

Radulović je komentarisao i nedavne iranske raketne napade na Tel Aviv koji su prouzrokovali veliku materijalnu štetu kazavši da ti napadi pokazuju da Iran još nije iscrpio sve svoje vojne mogućnosti.

- Na početku sukoba govorilo se da je uništen veliki dio iranskih kapaciteta, ali sam tada rekao da Iran vjerovatno nije iskoristio sve svoje adute. Sada vidimo da i dalje ima čime da odgovori. Pitanje nije da li Iran može da odgovori, jer može. Pravo pitanje je do kada – istakao je Radulović.

Ono što predstavlja problem, prema njegovim riječima, je to što niko pouzdano ne zna sa koliko raketa je Iran ušao u rat. Ipak, naglašava da je i Iran pretrpio velike gubitke.

- Nema dileme da je Iran pretrpio ogromna razaranja. Uništeno je mnogo ciljeva, korišten je širok spektar oružja, uključujući i takozvane bunker-baster bombe – kazao je.

Rat skupo košta i SAD

Radulović naglašava da sukob ima visoku cijenu i za američko-izraelsku koaliciju, te da se troškovi se ne mjere samo u korištenom naoružanju, već i u gubicima i logistici. Dodaje da su gotovo sve ključne američke baze na Bliskom istoku bile meta napada, od Iraka do Saudijske Arabije, Katara i Bahreina. Poseban problem predstavlja i potrošnja raketa za sisteme protuzračne odbrane.

- U pojedinim državama Zaljeva već ozbiljno ponestaje raketa za sistem Patriot. Postavlja se pitanje koliko brzo se one mogu proizvesti i odakle će doći nove – objašnjava Radulović.

Radulović upozorava da bi se sukob mogao dodatno proširiti ako se uključe zaljevske države poput Saudijske Arabije ili Ujedinjenih Arapskih Emirata, posebno ako se nastave napadi na njihovu infrastrukturu. Kako kaže, u takvoj situaciji te zemlje mogle bi odlučiti da više ne “sjede skrštenih ruku”, što bi rat pretvorilo u širi regionalni sukob. Ipak, smatra da je kopnena invazija malo vjerovatna jer su Sjedinjene Države nakon iskustva iz Iraka mnogo opreznije kada je riječ o slanju velikog broja vojnika na teren.

Iako je teško prognozirati završetak sukoba, Radulović ne očekuje da će rat trajati godinama.

- Ne vjerujem da će ovo trajati mjesecima ili godinama. Prije ili kasnije obje strane će pokušati pronaći način da izađu iz ovog sukoba – kazao je.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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