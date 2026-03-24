Vang poručio Aragčiju: Razgovor je uvijek bolji nego nastavak borbe

Kineski šef diplomatije poručio je svom iranskom kolegi u telefonskom razgovoru da je "razgovor uvijek bolji nego nastavak borbe", nakon što je Teheran negirao tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da su se pregovori održali.

- Nadamo se da će sve strane moći iskoristiti svaku priliku i prozor za mir te što prije započeti proces mirovnih pregovora - poručio je Vang Ji (Wang Yi) Abasu Aragčiju (Abbas Araghchi), navodi se u saopćnju kineskog ministarstva vanjskih poslova, prenosi AFP.