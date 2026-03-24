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HORMUŠKI MOREUZ

Iranska klopka: Podvodne mine čekaju prvu žrtvu

S druge strane, američki zvaničnici tvrde da su mine već locirane te da se prati kretanje iranskih brzih plovila

Podvodne mine čekaju prvu žrtvu. Telegram

A. O.

24.3.2026

Stanje u Hormuškom moreuzu, jednoj od ključnih pomorskih tačaka na svijetu, naglo se pogoršalo nakon izvještaja o postavljanju savremenih podvodnih mina. Informaciju je prvo objavio CBS News, pozivajući se na zvaničnike Ministarstva odbrane SAD (Pentagon), a ubrzo su je prenijeli i Reuters te Iran International.

Prema dostupnim obavještajnim podacima, iranske snage rasporedile su najmanje desetak mina širom moreuza. Analitičari naglašavaju da je riječ o dva specifična modela:

Maham-3: Napredna usidrena mina koja koristi magnetne i akustične senzore za otkrivanje brodova.

Maham-7: Verzija koju je teže detektovati jer je dizajnirana da “razbija” sonarne valove, čime se otežava rad timovima za razminiranje.

Navode o miniranju moreuza demantovali su iranski vojni zvaničnici iz štaba Khatam al-Anbiya. U zvaničnom saopštenju, koje su prenijeli regionalni mediji, Teheran tvrdi da su optužbe neosnovane te ističe da njihove snage imaju “potpuni suverenitet i nadzor” nad prolazom, zbog čega, kako navode, nema potrebe za postavljanjem prepreka.

S druge strane, američki zvaničnici tvrde da su mine već locirane te da se prati kretanje iranskih brzih plovila. U međuvremenu, pomorski saobraćaj u ovom području odvija se uz pojačane mjere opreza. Međunarodne agencije upozoravaju da bi svaka eventualna blokada ovog prolaza mogla izazvati ozbiljne poremećaje u globalnom snabdijevanju energentima.

# PENTAGON
# SUKOB
# IRAN
# TENZIJE
# PODVODNE MINE
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