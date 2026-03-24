Iranska klopka: Podvodne mine čekaju prvu žrtvu

Stanje u Hormuškom moreuzu, jednoj od ključnih pomorskih tačaka na svijetu, naglo se pogoršalo nakon izvještaja o postavljanju savremenih podvodnih mina. Informaciju je prvo objavio CBS News, pozivajući se na zvaničnike Ministarstva odbrane SAD (Pentagon), a ubrzo su je prenijeli i Reuters te Iran International.

Prema dostupnim obavještajnim podacima, iranske snage rasporedile su najmanje desetak mina širom moreuza. Analitičari naglašavaju da je riječ o dva specifična modela:

Maham-3: Napredna usidrena mina koja koristi magnetne i akustične senzore za otkrivanje brodova.

Maham-7: Verzija koju je teže detektovati jer je dizajnirana da “razbija” sonarne valove, čime se otežava rad timovima za razminiranje.