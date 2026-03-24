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MOŽE LI DOĆI DO DOGOVORA

Tramp želi sporazum s Iranom, Netanjahu vidi priliku za ostvarenje ciljeva rata

Prema njihovim procjenama, američki zahtjevi vjerovatno bi obuhvatili ograničenja iranskog nuklearnog programa, kao i balističkog raketnog razvoja

Tramp i Netanjahu tokom ranijeg susreta. AP

A. O.

24.3.2026

Tri visoka izraelska zvaničnika izjavila su za Reuters da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) djeluje odlučno u namjeri da postigne sporazum s Iranom, s ciljem okončanja neprijateljstava na Bliskom istoku.

Govoreći pod uslovom anonimnosti, zvaničnici su ocijenili kako je malo vjerovatno da će Iran pristati na američke zahtjeve u eventualnoj novoj rundi pregovora. Ti pregovori prekinuti su 28. februara, kada je pokrenut američko-izraelski rat protiv Irana.

Prema njihovim procjenama, američki zahtjevi vjerovatno bi obuhvatili ograničenja iranskog nuklearnog programa, kao i balističkog raketnog razvoja.

Donald Tramp je u ponedjeljak putem društvenih mreža naveo da su Sjedinjene Američke Države i Iran vodili veoma dobre i produktivne razgovore o potpunom i konačnom rješenju neprijateljstava na Bliskom istoku.

Nakon te objave, Iran je saopćio da nikakvi pregovori nisu održani.

O ovoj temi oglasio se i premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu), koji je izjavio:

- Postoji mogućnost iskorištavanja velikih dostignuća koja su ostvarile Izraelske odbrambene snage (IDF) i američka vojska kako bi se ostvarili ciljevi rata kroz sporazum koji će sačuvati naše vitalne interese - rekao je na tu temu premijer Izraela Benjamin Netanjahu.

# BLISKI ISTOK
# BENJAMIN NETANYAHU
# SAD
# DONALD TRUMP
# IDF
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