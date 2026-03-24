Tramp želi sporazum s Iranom, Netanjahu vidi priliku za ostvarenje ciljeva rata

Tri visoka izraelska zvaničnika izjavila su za Reuters da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) djeluje odlučno u namjeri da postigne sporazum s Iranom, s ciljem okončanja neprijateljstava na Bliskom istoku.

Govoreći pod uslovom anonimnosti, zvaničnici su ocijenili kako je malo vjerovatno da će Iran pristati na američke zahtjeve u eventualnoj novoj rundi pregovora. Ti pregovori prekinuti su 28. februara, kada je pokrenut američko-izraelski rat protiv Irana.

Prema njihovim procjenama, američki zahtjevi vjerovatno bi obuhvatili ograničenja iranskog nuklearnog programa, kao i balističkog raketnog razvoja.

Donald Tramp je u ponedjeljak putem društvenih mreža naveo da su Sjedinjene Američke Države i Iran vodili veoma dobre i produktivne razgovore o potpunom i konačnom rješenju neprijateljstava na Bliskom istoku.