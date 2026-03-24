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BLISKI ISTOK

Razorne posljedice napada u Iranu: Desetine hiljada civilnih objekata oštećene

Među pogođenima i stotine zdravstvenih ustanova

Teheran. AP Photo/Vahid Salemi

B. A.

24.3.2026

Predsjednik Iranskog Crvenog polumjeseca saopćio je da je od početka rata u Iranu u zračnim napadima oštećeno više od 82.000 civilnih objekata širom zemlje, uključujući i veliki broj zdravstvenih ustanova.

Prema njegovim riječima, ukupno 82.417 takozvanih civilnih jedinica pretrpjelo je štetu, među kojima su brojni stambeni objekti i druga infrastruktura.

Naglašeno je da je pogođeno i 281 bolnica, klinika i apoteka, što ukazuje na ozbiljne posljedice po zdravstveni sistem u više dijelova zemlje.

Uprkos napadima i stalnoj prijetnji novih udara, svakodnevni život u Teheranu se, kako se navodi, nastavlja, iako su civilna infrastruktura i gradske zone pretrpjele značajna oštećenja.

# IRAN
# IRANSKI CRVENI POLUMJESEC
# RATNI SUKOBI
# BLISKI ISTOK
# TEHERAN
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