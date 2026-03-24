Govor Hameneija iz 2017. godine: Ograničio sam inžinjere da prave rakete do 2.000 kilometara, a tražili su 4.000

Bivši vrhovni vođa Irana Ali Hamenei (Khamenei) govorio je 2017. godine o svojoj odluci da razvoj balističkih raketa ograniči na domet od 2.000 kilometara, iako su inžinjeri tražili domet do 4.000 kilometara.

- Sada imamo balističke rakete koje mogu gađati na udaljenosti od 2.000 kilometara. Rekli su mi da žele ići do 4.000 ili 5.000, ali ja to nisam dozvolio. Ima svoj razlog, ja sam to spriječio - rekao je Hamenei.

On je istakao da je ograničenje dometa do 2.000 kilometara na snazi, uz napomenu da je to “za sada”.

- Oni se žale i govore da im ne dozvoljavam. Ove rakete od 2.000 kilometara su vrlo precizne, mogu pogoditi cilj unutar 5 do 10 metara - zaključio je Hamenei tada u svom govoru.

Nedavni napadi iranskih raketa na američko-britansku bazu Diego Garcia, udaljenu 3.800 kilometara od Irana, ukazuju da bi ranije postavljeno ograničenje moglo biti prekršeno.

Raketni stručnjak Fabijan Hinc (Fabian Hinz) navodi da je jedan od kandidata za povećani domet raketa Khorramshahr, izvedena iz sjevernokorejske Musudan rakete, koja potiče od sovjetske R-27. Iran tvrdi da Khorramshahr ima maksimalni domet od 2.000 km, što potvrđuju i američke obavještajne procjene. Međutim, Musudan može doseći više od 3.000 km. Razlika se objašnjava težinom bojeve glave, standardna teška glava od 1.500 do 2.000 kg smanjuje domet, dok lakša omogućava značajno veći domet, naveo je Hinz na X.