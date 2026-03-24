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RATNI SUKOBI

Amerikanci pišu: Izraelski plan za pobunu u Iranu nije uspio

Planirana unutarnja pobuna u Iranu nije se ostvarila, režim ostaje stabilan

Napad na Teheran. Platforma X

B. A.

24.3.2026

Prije početka sukoba, direktor izraelske obavještajne službe Mossada, Dejvid Barnea (David Barnea), predstavio je premijeru Benjaminu Netanjahu (Benjaminu Netanyahu) plan prema kojem bi iranska opozicija mogla već u prvih dana rata pokrenuti pobunu koja bi dovela do pada vlasti u Teheranu.

Plan je podijeljen i sa američkom administracijom predsjednika Donalda Trampa (Trump). Iako su neki obavještajni krugovi sumnjali u uspjeh, političko vodstvo obje zemlje bilo je optimistično. Strategija se zasnivala na ideji da bi eliminacija ključnih iranskih čelnika i paralelne obavještajne operacije mogle izazvati masovni ustanak i ubrzati kraj sukoba.

Tri sedmice nakon početka rata, scenario se nije ostvario. Procjene američkih i izraelskih službi pokazuju da je iranska vlast oslabljena, ali i dalje stabilna. Strah od represivnog aparata, vojske i policije, smanjio je šanse za širu pobunu. Umjesto unutarnjeg sloma, Iran je učvrstio kontrolu i nastavio vojne aktivnosti, dok se sukob širio na čitav Bliski istok, uključujući napade na gradove, vojne ciljeve i energetsku infrastrukturu u Perzijskom zaljevu.

Već prije rata, brojni analitičari sumnjali su u mogućnost masovne pobune, smatrajući da stanovništvo neće izaći na ulice tokom intenzivnih zračnih napada. Najizgledniji scenario bio je očuvanje vlasti tvrdolinijaških struktura.

Dio izraelske strategije uključivao je i podršku kurdskih grupa iz sjevernog Iraka, no američka strana odustala je od te ideje, procijenivši da bi takav potez mogao ujediniti iransko stanovništvo protiv vanjske prijetnje.

U izraelskom vrhu raste frustracija zbog izostanka očekivanih rezultata, ali dužnosnici još uvijek ne odustaju od nade da se situacija na terenu može promijeniti.

# IRAN
# RATNI SUKOBI
# TEHERAN
# PLAN
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