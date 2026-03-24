Tramp: Pregovaramo s Iranom, stigao nam je vrijedan "poklon" povezan s naftom i plinom

U najnovijem obraćanju iz Ovalnog ureda, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da njegova administracija vodi razgovore s, kako je naveo, pravim ljudima u Iranu, te da je iz te zemlje danas stigao i određeni poklon.
Novinarima je kazao da „nemaju pojma“ koliko Iran želi okončati rat i potpisati sporazum.
- Trenutno smo u pregovorima... Imamo određeni broj ljudi koji to rade - kazao je Tramp novinarima u Ovalnom uredu, misleći na svoje pregovarače Džareda Kušnera (Jared Kushner) i Stiva Vitkofa (Steve Witkoff), zajedno s Markom Rubijom (Marco Rubio) i Džej Di Vensom (JD Vance).
Dodao je da je planirao bombardovati glavnu elektranu u Iranu, sve dok mu se, kako tvrdi, Teheran tokom vikenda nije obratio i izrazio interes za pregovore o sporazumu kojim bi se okončao rat.
Tramp je naglasio da u razgovorima zahtijeva da Iranu ne bude dozvoljeno da nabavi nuklearno oružje, ističući da je Teheran na to već pristao, iako Iran već duže vrijeme tvrdi da ne teži nuklearnom oružju.
Na pitanje da li bi želio vidjeti veće učešće saveznika iz Zaljeva u ratu protiv Irana, Tramp je odgovorio:
- Malo više, ali više NATO. Mislim da su naši zaljevski saveznici bili prilično dobri - rekao je.
Također je naveo da postoje samo dvije osobe koje su razočarane jer će se, kako kaže, situacija uskoro riješiti.
- To su Pit Hegset (Pete Hegseth) i Den "Rejzin" Kejn (Dan "Razin" Caine). Rekao sam im da će ovo uskoro biti riješeno, a onda sam čuo 'to je šteta'. Pete nije želio da se riješi. Ovi momci rade sjajan posao. To je sjajan stav, zar ne? - rekao je Tramp.
Govoreći dalje, istakao je da je Iran jučer uradio „nešto nevjerovatno“.
- Dali su nam poklon koji je danas stigao. To je veliki poklon koji vrijedi ogromnu količinu novca - rekao je.
Nije želio precizirati o kakvom je poklonu riječ, ali je naglasio da je povezan s naftom i plinom, te da je rezultat pregovora s, kako je ponovio, pravim ljudima.