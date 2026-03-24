Tramp: Pregovaramo s Iranom, stigao nam je vrijedan "poklon" povezan s naftom i plinom

U najnovijem obraćanju iz Ovalnog ureda, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da njegova administracija vodi razgovore s, kako je naveo, pravim ljudima u Iranu, te da je iz te zemlje danas stigao i određeni poklon.

Novinarima je kazao da „nemaju pojma“ koliko Iran želi okončati rat i potpisati sporazum.

- Trenutno smo u pregovorima... Imamo određeni broj ljudi koji to rade - kazao je Tramp novinarima u Ovalnom uredu, misleći na svoje pregovarače Džareda Kušnera (Jared Kushner) i Stiva Vitkofa (Steve Witkoff), zajedno s Markom Rubijom (Marco Rubio) i Džej Di Vensom (JD Vance).

Dodao je da je planirao bombardovati glavnu elektranu u Iranu, sve dok mu se, kako tvrdi, Teheran tokom vikenda nije obratio i izrazio interes za pregovore o sporazumu kojim bi se okončao rat.