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RAKETNI UDAR

Prva civilna žrtva u Izraelu: Žena ubijena u napadu Hezbolaha, više povrijeđenih u Galileji

U odvojenom incidentu koji se dogodio u utorak, također u regiji Gornje Galileje

Žena ubijena u napadu Hezbolaha. Anadolija

A. O.

24.3.2026

Prema navodima izraelskih hitnih službi, tridesetogodišnja žena ubijena je danas u napadu raketom Hezbolaha (Hezbollaha), ispaljenom iz Libana na sjever Izraela. 

Time je postala prva izraelska civilna žrtva od početka najnovijih sukoba koji su eskalirali početkom mjeseca.

U istom incidentu, koji se dogodio u području Gornje Galileje, dvije osobe su zadobile lakše povrede od gelera, saopštile su hitne službe.

Nova runda borbi između Izraela i Hezbolaha započela je 2. marta, svega dva dana nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države pokrenuli rat protiv Irana. Tada je Hezbolah lansirao salvu raketa prema Izraelu.

Izraelski vojni zvaničnik naveo je da Hezbolah dnevno ispaljuje između 90 i 110 projektila, pri čemu je od 60 do 70 posto usmjereno na snage IDF-a koje djeluju unutar Libana, dok se preostali dio lansira prema civilnim područjima na sjeveru Izraela.

U odvojenom incidentu koji se dogodio u utorak, također u regiji Gornje Galileje, dvije osobe su lakše povrijeđene gelerima nakon lansiranja iranske rakete.

# IZRAEL
# LIBAN
# HEZBOLLAH
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