Prva civilna žrtva u Izraelu: Žena ubijena u napadu Hezbolaha, više povrijeđenih u Galileji

U istom incidentu, koji se dogodio u području Gornje Galileje, dvije osobe su zadobile lakše povrede od gelera, saopštile su hitne službe.

Time je postala prva izraelska civilna žrtva od početka najnovijih sukoba koji su eskalirali početkom mjeseca.

Prema navodima izraelskih hitnih službi, tridesetogodišnja žena ubijena je danas u napadu raketom Hezbolaha (Hezbollaha), ispaljenom iz Libana na sjever Izraela.

Nova runda borbi između Izraela i Hezbolaha započela je 2. marta, svega dva dana nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države pokrenuli rat protiv Irana. Tada je Hezbolah lansirao salvu raketa prema Izraelu.

Izraelski vojni zvaničnik naveo je da Hezbolah dnevno ispaljuje između 90 i 110 projektila, pri čemu je od 60 do 70 posto usmjereno na snage IDF-a koje djeluju unutar Libana, dok se preostali dio lansira prema civilnim područjima na sjeveru Izraela.

U odvojenom incidentu koji se dogodio u utorak, također u regiji Gornje Galileje, dvije osobe su lakše povrijeđene gelerima nakon lansiranja iranske rakete.