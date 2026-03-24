Prva žena u Tenesiju na smrtnoj kazni nakon dva stoljeća: Krista Pajk pred pogubljenjem tri decenije nakon zločina

Krista Pajk (Christa Pike) trebala bi postati prva žena pogubljena u saveznoj američkoj državi Tenesi (Tennessee) nakon više od 200 godina.

Kao jedina žena osuđena na smrt u toj državi, njeno pogubljenje planirano je za 30. septembar 2026. godine, više od tri decenije nakon zločina zbog kojeg je osuđena – ubistva 19-godišnje Kolin Slemer (Colleen Slemmer), piše Unilad.

U januaru ove godine Pajk je podnijela tužbu tvrdeći da bi izvršenje smrtne kazne smrtonosnom injekcijom narušilo njena ustavna i vjerska prava. Država Tenesi odgovorila je 19. marta, navodeći da Pajk, koja danas ima 50 godina, nije ponudila dovoljno dokaza koji bi potkrijepili njene tvrdnje.

U tužbi se navodi da Pajk ne bi mogla komunicirati sa svojim budističkim duhovnim savjetnikom prije pogubljenja, što je u suprotnosti s njenim „iskrenim vjerskim uvjerenjima“. Također, osporavanje metode pogubljenja zahtijeva da izabere alternativni način, no ona tvrdi da bi i to bilo protivno njenim uvjerenjima jer ne smije „sudjelovati u bilo kojem procesu koji vodi do njene vlastite smrti“.

U decembru 2024. godine Tenesi je izmijenio protokol izvršenja smrtne kazne. Umjesto ranije kombinacije tri lijeka, sada se koristi samo jedan – pentobarbital. Advokati Kriste Pajk tvrde da i ova metoda krši njena ustavna prava zbog njenih „jedinstvenih zdravstvenih stanja“.

U podnesku, do kojeg je došao Nashville Banner, advokati navode da je ova metoda „opterećena istim problemima koji su decenijama pratili neuspjela pogubljenja: tajnovitošću, namjernim propustima, nepažnjom prema detaljima te neobučenim i nelicenciranim zatvorskim osobljem koje pokušava preuzeti medicinsku ulogu“.

- Zbog tih propusta, novi će protokol sigurno ili vrlo vjerovatno izazvati nepotrebnu i dodatnu bol i patnju, užas i sramotu - stoji u podnesku.

Krista Pajk osuđena je na smrt zbog ubistva Kolin Slemer 1995. godine. U vrijeme zločina imala je 18 godina. Sud je utvrdio da je Pajk namamila Slemer u šumu u Noksvilu (Knoxville), gdje ju je brutalno pretukla i izbola nožem, te joj na prsima urezala pentagram. Navodno je sačuvala i dio lubanje žrtve, koji je kasnije pokazivala kolegama.

Tijelo je pronašao domar, koji je izjavio da je bilo „tako unakaženo da je isprva pomislio da se radi o životinjskoj strvini“. Pajk je provela oko 30 godina čekajući izvršenje smrtne kazne i ostaje jedina žena u Tenesiju osuđena na smrt.