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U JANUARU PODNIJELA TUŽBU

Prva žena u Tenesiju na smrtnoj kazni nakon dva stoljeća: Krista Pajk pred pogubljenjem tri decenije nakon zločina

U tužbi se navodi da Pajk ne bi mogla komunicirati sa svojim budističkim duhovnim savjetnikom prije pogubljenja

Krista Pajk. TDOC

A. O.

24.3.2026

Krista Pajk (Christa Pike) trebala bi postati prva žena pogubljena u saveznoj američkoj državi Tenesi (Tennessee) nakon više od 200 godina. 

Kao jedina žena osuđena na smrt u toj državi, njeno pogubljenje planirano je za 30. septembar 2026. godine, više od tri decenije nakon zločina zbog kojeg je osuđena – ubistva 19-godišnje Kolin Slemer (Colleen Slemmer), piše Unilad.

U januaru ove godine Pajk je podnijela tužbu tvrdeći da bi izvršenje smrtne kazne smrtonosnom injekcijom narušilo njena ustavna i vjerska prava. Država Tenesi odgovorila je 19. marta, navodeći da Pajk, koja danas ima 50 godina, nije ponudila dovoljno dokaza koji bi potkrijepili njene tvrdnje.

U tužbi se navodi da Pajk ne bi mogla komunicirati sa svojim budističkim duhovnim savjetnikom prije pogubljenja, što je u suprotnosti s njenim „iskrenim vjerskim uvjerenjima“. Također, osporavanje metode pogubljenja zahtijeva da izabere alternativni način, no ona tvrdi da bi i to bilo protivno njenim uvjerenjima jer ne smije „sudjelovati u bilo kojem procesu koji vodi do njene vlastite smrti“.

U decembru 2024. godine Tenesi je izmijenio protokol izvršenja smrtne kazne. Umjesto ranije kombinacije tri lijeka, sada se koristi samo jedan – pentobarbital. Advokati Kriste Pajk tvrde da i ova metoda krši njena ustavna prava zbog njenih „jedinstvenih zdravstvenih stanja“.

U podnesku, do kojeg je došao Nashville Banner, advokati navode da je ova metoda „opterećena istim problemima koji su decenijama pratili neuspjela pogubljenja: tajnovitošću, namjernim propustima, nepažnjom prema detaljima te neobučenim i nelicenciranim zatvorskim osobljem koje pokušava preuzeti medicinsku ulogu“.

- Zbog tih propusta, novi će protokol sigurno ili vrlo vjerovatno izazvati nepotrebnu i dodatnu bol i patnju, užas i sramotu - stoji u podnesku.

Krista Pajk osuđena je na smrt zbog ubistva Kolin Slemer 1995. godine. U vrijeme zločina imala je 18 godina. Sud je utvrdio da je Pajk namamila Slemer u šumu u Noksvilu (Knoxville), gdje ju je brutalno pretukla i izbola nožem, te joj na prsima urezala pentagram. Navodno je sačuvala i dio lubanje žrtve, koji je kasnije pokazivala kolegama.

Tijelo je pronašao domar, koji je izjavio da je bilo „tako unakaženo da je isprva pomislio da se radi o životinjskoj strvini“. Pajk je provela oko 30 godina čekajući izvršenje smrtne kazne i ostaje jedina žena u Tenesiju osuđena na smrt.

# TENNESSEE
# ŽENA
# CHRISTA PIKE
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