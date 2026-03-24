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VOJSKA SE OGLASILA

Iran izveo napad na Haifu i Negev: Rakete pogodile vojne baze i ključnu rafineriju u Izraelu

Prema izvještaju Al Mayadeen, iranska raketa pogodila je vojnu bazu Nevatim, smještenu u oblasti Negev

Požar u Haifi. Screenshot

A. O.

24.3.2026

Vojska Islamske Republike Iran izvela je jutros u zoru specijalne operacije u kojima je napala vojni proizvodni centar „Rafael“ u Haifi, zračne objekte cionističkog entiteta u blizini aerodroma Ben Gurion, kao i avione za dopunu goriva na tom aerodromu, koristeći jata napadačkih aviona.

Pogođene su sljedeće lokacije:

- Kompanija za proizvodnju zrakoplovne industrije (IAI) koja je jedan od najvećih centara za proizvodnju oružja u cionističkom entitetu.

- Kompanija Rafael za odbrambenu industriju, ključni centar za razvoj odbrambenih tehnologija u cionističkom entitetu, odgovorna za dizajn i proizvodnju naprednih sistema protuzračne odbrane poput Željezne kupole (Iron Dome) i Davidove praćke (David’s Sling), prenosi iranski medij Sahar Balkan na Telegramu.

Prema izvještaju Al Mayadeen, iranska raketa pogodila je vojnu bazu Nevatim, smještenu u oblasti Negev.

Iran je također napao strateški važnu rafineriju nafte u Izraelu – u Haifi je izbio veliki požar, a došlo je i do nestanka struje. Iranska raketa pogodila je jednu od dvije rafinerije u zemlji, potvrdile su izraelske vlasti.

Rafinerija Bazan je najveći proizvođač goriva u Izraelu, odgovorna za isporuku oko 50–60% goriva u zemlji (oko 60% dizela i 50% benzina). Rafinerija prerađuje približno 197.000 barela dnevno, snabdijevajući značajan dio transportnog, avijacijskog i vojnog sektora.

# POŽAR
# IRAN
# VOJSKA
# RAKETE
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