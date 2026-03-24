Iran zaoštrio pregovarački stav: Revolucionarna garda sve utjecajnija dok se razmatraju pregovori sa SAD

Prema diplomatskim izvorima do kojih je došao Reuters, iransko pregovaračko stajalište dodatno se postrožilo od početka rata, a Islamska revolucionarna garda (Islamic Revolutionary Guard) ima sve veći utjecaj na donošenje odluka.

Tri visoka izvora u Teheranu navela su da je Iran od početka sukoba znatno zaoštrio pregovarački stav, pri čemu Revolucionarna garda ima sve važniju ulogu u donošenju ključnih odluka. Procjenjuju da bi Iran, ukoliko posrednički napori dovedu do ozbiljnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), zahtijevao značajne ustupke.

U potencijalnim razgovorima sa SAD-om, Iran ne bi tražio samo okončanje rata, nego i niz dodatnih garancija, za koje se očekuje da bi bile neprihvatljive za predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump). Među njima su garancije protiv budućih vojnih akcija, nadoknada za ratne gubitke, kao i formalna kontrola nad Hormuškim moreuzom, naveli su isti izvori.

Naglašeno je da Teheran ne bi pristao ni na kakva ograničenja svog balističkog raketnog programa. Ovo pitanje je ranije predstavljalo crvenu liniju za iransku stranu tokom pregovora koji su se vodili u trenutku kada su SAD i Izrael prošlog mjeseca započeli vojnu operaciju.