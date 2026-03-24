Ovo nije prava meta Amerikanaca, otkriven tajni plan Trampove administracije

U javnosti se pojavila teorija da planovi američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) za invaziju na iransko ostrvo Harg predstavljaju diverzionu taktiku i masovnu psihološku operaciju.

Cilj je, kako se navodi, stvoriti lažni trag i skrenuti pažnju javnosti s pravog plana.

Dok je pažnja usmjerena na ostrvo duboko u Zaljevu, analitičari ističu da je raspoređivanje amfibijskih snaga u tom području praktično nemoguće zbog potpune iranske vatrene moći. Prema ovoj teoriji, prava meta mogla bi biti druga lokacija.

Kao mnogo vjerovatniji cilj navodi se ostrvo Kešm, smješteno u srcu Hormuškog moreuza. Za razliku od Harga, zauzimanje Kešma bi, prema teoriji, SAD-u teoretski omogućilo da tvrdi kako je zaobišao iransku dominaciju u moreuzu.