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PREOKRET U SUKOBIMA

Ovo nije prava meta Amerikanaca, otkriven tajni plan Trampove administracije

Cilj je, kako se navodi, stvoriti lažni trag i skrenuti pažnju javnosti s pravog plana

U javnosti se pojavila teorija. Telegram

A. O.

24.3.2026

U javnosti se pojavila teorija da planovi američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) za invaziju na iransko ostrvo Harg predstavljaju diverzionu taktiku i masovnu psihološku operaciju. 

Cilj je, kako se navodi, stvoriti lažni trag i skrenuti pažnju javnosti s pravog plana.

Dok je pažnja usmjerena na ostrvo duboko u Zaljevu, analitičari ističu da je raspoređivanje amfibijskih snaga u tom području praktično nemoguće zbog potpune iranske vatrene moći. Prema ovoj teoriji, prava meta mogla bi biti druga lokacija.

Kao mnogo vjerovatniji cilj navodi se ostrvo Kešm, smješteno u srcu Hormuškog moreuza. Za razliku od Harga, zauzimanje Kešma bi, prema teoriji, SAD-u teoretski omogućilo da tvrdi kako je zaobišao iransku dominaciju u moreuzu.

Raspoređivanje masivnih sredstava protivvazdušne odbrane i uspostavljanje improvizovanih vazduhoplovnih baza na Kešmu predstavljalo bi pokušaj uvjeravanja međunarodnih brodarskih kompanija i osiguravača da je prolaz kroz moreuz bezbjedan. Ove kompanije su, kako se navodi, paralizirane strahom od eskalacije sukoba.

Vojni analitičari upozoravaju da bi Iran, u slučaju američke operacije, mogao izvesti samo jedan precizan udar svojim protivbrodskim i balističkim raketama. Takav napad mogao bi potpuno zaustaviti komercijalni saobraćaj u tom području.

Postoji realna mogućnost da bi svako američko prisustvo na ostrvu bilo uništeno beskrajnim talasima dronova i raketa. Situaciju za desantne snage dodatno otežava činjenica da Islamska revolucionarna garda Irana (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC) raspolaže tajnim tunelima za infiltraciju na ostrvo direktno s kopna, prenosi Istočni front kanal na Telegramu.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# IRGC
# KHARG
# OTOK KHARG
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