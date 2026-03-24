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OŠTEĆENE ZGRADE

Iran lansirao raketu na centralni Izrael: Devetoro povrijeđeno, uključujući šestero djece

Na jednoj fotografiji vidljiv je unutrašnji zid nečega što izgleda kao sigurna soba, teško oštećen

Snažan iranski napad na centralni Izrael. Screenshot

A. O.

24.3.2026

Najmanje devet osoba, uključujući šestero djece, povrijeđeno je nakon što je lansiranje iranske rakete pogodilo grad u centralnom Izraelu, saopćili su u utorak zvaničnici hitnih službi. 

Među povrijeđenima su dvadesettrogodišnji muškarac, osamdesetogodišnja žena i sedmogodišnji dječak, pogođeni gelera i krhotina stakla u gradu Bnei Brak, istočno od Tel Aviva, prema navodima izraelske hitne službe Magen David Adom.

Video snimci prikazuju prevrnute automobile i oštećene zgrade. Na jednoj fotografiji vidljiv je unutrašnji zid nečega što izgleda kao sigurna soba, teško oštećen, sa zidarskim materijalom razbacanim po podu i krevetu.

Tim CNN-a, udaljen oko pet kilometara, svjedočio je dolazećem udaru, posmatrajući više od deset narandžastih svjetala kako se kreću nebom, što ukazuje na mogući napad kasetnom municijom.

Ukupno je 17 izraelskih civila ubijeno u iranskim raketnim udarima otkako su Izrael i Sjedinjene Američke Države (SAD) ušli u rat s Iranom 28. februara. 

Četiri Palestinke na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući 32-godišnju trudnicu koja je bila u šestom mjesecu trudnoće, također su poginule kada su fragmenti rakete pogodili frizerski salon u blizini grada Hebrona prošle sedmice.

# IZRAEL
# RAKETA
# BNEI BRAK
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