Iran lansirao raketu na centralni Izrael: Devetoro povrijeđeno, uključujući šestero djece

Najmanje devet osoba, uključujući šestero djece, povrijeđeno je nakon što je lansiranje iranske rakete pogodilo grad u centralnom Izraelu, saopćili su u utorak zvaničnici hitnih službi.

Među povrijeđenima su dvadesettrogodišnji muškarac, osamdesetogodišnja žena i sedmogodišnji dječak, pogođeni gelera i krhotina stakla u gradu Bnei Brak, istočno od Tel Aviva, prema navodima izraelske hitne službe Magen David Adom.

Video snimci prikazuju prevrnute automobile i oštećene zgrade. Na jednoj fotografiji vidljiv je unutrašnji zid nečega što izgleda kao sigurna soba, teško oštećen, sa zidarskim materijalom razbacanim po podu i krevetu.