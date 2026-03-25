Makron pozvao Iran na pregovore i prekid napada, odbio učestvovati u deblokadi Hormuškog moreuza

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) pozvao je Iran da se „u dobroj vjeri uključi“ u pregovore radi okončanja rata na Bliskom istoku, nakon telefonskog razgovora sa svojim iranskim kolegom Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian).

- Pozvao sam Iran da se u dobroj vjeri uključi u pregovore - objavio je Makron na mreži X, dodajući da je također zatražio prekid „neprihvatljivih“ napada na zemlje u regionu i obnavljanje slobode plovidbe u ključnom Hormuškom moreuzu, čije je efektivno zatvaranje od strane iranskih snaga dovelo do naglog rasta cijena nafte i plina u svijetu.

Makron je ranije poručio da Francuska nikad neće učestvovati u deblokadi Hormuškog moreuza.

- Nismo strana u sukobu i stoga Francuska nikada neće učestvovati u operacijama otvaranja ili oslobađanja Hormuškog moreuza u trenutnom kontekstu - izjavio je Makron na početku sastanka kabineta na kojem se raspravljalo o sukobima na Bliskom istoku.

Prije toga, Donald Tramp (Donald Trump) je sugerisao da bi Pariz mogao pomoći SAD-u u rješavanju pitanja Hormuškog moreuza.