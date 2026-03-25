Trampu stigla poruka iz Irana: "Jesu li vaši unutrašnji sukobi dostigli tačku u kojoj pregovarate sami sa sobom"

Potpukovnik Ebrahim Zolfaghari, glasnogovornik Centralnog štaba iranske vojske, komentirao je navode Donalda Trampa (Trump) o pregovorima s Iranom te je poručio kako se nikakvi pregovori ne vode.

U obraćanju naciji koje je emitovano na državnoj televiziji, Zolfaghari je rekao kako je Amerika doživjela neuspjeh u ovom ratu.

- Strateška moć o kojoj ste pričali pretvorila se u strateški neuspjeh. Onaj koji tvrdi da je globalna supersila bi se već izvukao iz ove zbrke da je mogao. Ne predstavljajte svoj poraz kao sporazum. Vaše doba praznih obećanja je završeno - poručio je.

Nakon toga osvrnuo se i na pitanje pregovora te je potvrdio kako se nikakvi pregovori ne vode.

- Jesu li vaši unutrašnji sukobi dostigli tačku u kojoj pregovarate sami sa sobom - dodao je.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, Zolfaghari je rekao da neće biti povratka na prethodne cijene nafte, niti na prethodni poredak, dok se iranska volja ne izvrši.

- Ovo će se stvoriti kada pomisao na poduzimanje akcije protiv iranske nacije bude potpuno izbrisana iz vaših prljavih umova. Naše prve i posljednje riječi od prvog dana bile su, jesu i bit će. Niko poput nas neće se slagati s nekim poput vas. Ni sada, ni ikada - zaključio je.