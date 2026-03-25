Zvaničnici Irana ne vjeruju u Trampove namjere u pregovorima: Prethodni završili s napadom

Iranski zvaničnici upozorili su zemlje koje pokušavaju posredovati između njih i SAD da nemaju povjerenja, jer su, kako tvrde, već dva puta bili obmanuti od strane Donalda Trampa (Trump) i ne žele da im se to ponovo dogodi, piše Axios.

SAD gura održavanje direktnih mirovnih pregovora već u četvrtak u Islamabadu u Pakistanu. Međutim, tokom dva prethodna kruga američko-iranskih pregovora, Tramp je odobrio razorne iznenadne napade dok je istovremeno tvrdio da traži dogovor.

Povećali sumnje

Izrael je napao Iran uz Trampovu podršku prošlog juna, nekoliko dana prije planirane runde nuklearnih pregovora. Zatim su prije tri sedmice SAD i Iran postigli preliminarni dogovor u Ženevi o nastavku pregovora naredne sedmice, dva dana prije nego što su SAD i Izrael izvršili napad.

Iranski zvaničnici rekli su posrednicima, Pakistanu, Egiptu i Turskoj, da su američki vojni pokreti i Trampova odluka o raspoređivanju velikih pojačanja dodatno povećali njihovu sumnju da je njegov prijedlog za mirovne pregovore samo varka.

Za Trampovu administraciju, gomilanje snaga znak je da je ozbiljan u pregovorima iz pozicije sile, a ne da pregovara u lošoj namjeri.

- Tramp ima jednu ruku otvorenu za dogovor, a druga je pesnica spremna da vas udari pravo u lice - rekao je jedan njegov savjetnik.

Dvije opcije

Bijela kuća je Irancima slala poruke da je Tramp ozbiljan u vezi s pregovorima, te je kao dokaz spomenula moguće učešće potpredsjednika Džej Di Vensa (JD Vance) u razgovorima.

Dva izvora navode da je Vitkof preporučio Vensa zbog težine njegove funkcije, ali i zato što ga Iranci ne vide kao "jastreba".

U utorak je Tramp novinarima otkrio, kako se čini, pokušaj izgradnje povjerenja s Iranom.

- Uradili su jučer nešto što je zaista nevjerovatno. Dali su nam poklon, i taj poklon je stigao danas. Bio je to vrlo veliki poklon, vrijedan ogromne količine novca - rekao je Tramp.

Ne ulazeći u detalje, kazao je da je iranski "poklon" povezan s naftom i gasom te "protokom" u Hormuškom moreuzu.

Tramp tvrdi da to pokazuje da SAD pregovaraju s pravim ljudima u Teheranu.

- Rekli su da će to uraditi i desilo se, a oni su jedini koji su to mogli učiniti - kazao je.

Tramp istovremeno pokušava graditi opcije i za diplomatiju i za vojnu eskalaciju kako bi mogao odlučivati u skladu s razvojem situacije, kažu američki i izraelski zvaničnici.

Prema tim izvorima, planirano je još dvije do tri sedmice rata čak i ako pregovori budu održani.

Vojni pritisak

Tramp je u utorak naložio ministru odbrane Pitu Hegsetu (Pete Hegseth) da nastavi vojni pritisak na Iran, rekao je jedan zvaničnik Bijele kuće.

- Mi pregovaramo bombama - rekao je Hegset novinarima ubrzo nakon toga u Ovalnom uredu.

Napori za pokretanje pregovora zasad nisu doveli do promjena u naredbama koje je Pentagon dao CENTCOM-u u vezi s vojnim operacijama i planiranjem.

Očekuje se dolazak dodatnih pojačanja, uključujući nekoliko eskadrila borbenih aviona i hiljade vojnika, na Bliski istok u narednim danima i sedmicama.

Jedna marinska ekspediciona jedinica stiže ove sedmice, a druga bi uskoro trebala krenuti.

Komandni element 82. zračno-desantne divizije dobio je naredbu za raspoređivanje na Bliski istok zajedno s pješadijskom brigadom koja broji nekoliko hiljada vojnika.

Zvaničnik Bijele kuće rekao je da je kopnena operacija opcija, ali je naglasio da Tramp još nije donio odluku.

Američki plan

Iranci su u ponedjeljak ujutro putem posrednika dobili američki plan od 15 tačaka, nekoliko sati prije nego što je Tramp otkrio da se pregovori vode, navode izvori.

Trenutno SAD žele da se plan razmatra kao cjelina: završetak rata, ponovno otvaranje moreuza, ukidanje sankcija i dobijanje garancija o iranskom nuklearnom programu, raketnom programu i podršci saveznicima.

SAD plan od 15 tačaka vide kao osnovu za pregovore i žele da Iran o njemu razgovara na sastanku uživo u Pakistanu ovog četvrtka, tvrde izvori.

Zvaničnik Bijele kuće rekao je da je Tramp optimističan u vezi s pregovorima i da je sastanak u Pakistanu moguć, ali da još ništa nije konačno dogovoreno.

Zvaničnik Bijele kuće kaže da je prioritet Irana zaustaviti bombardovanje i osigurati prekid vatre, dok SAD žele vidjeti hoće li Iranci pristati na ustupke koje ranije nisu bili spremni napraviti.

Obje strane dobro pamte kako su završili prethodni pregovori.