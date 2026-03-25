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AKTIVIRANE SIRENE

Izrael sinoć pogodio infrastrukturu Hezbolaha, oni im jutros odgovorili s 30 projektila

Napad uzvraćen u posljednjih sat vremena

Hezbolah lansirao 30 projektila. Screenshot

Dž. R.

25.3.2026

Libanski Hezbolah lansirao je 30 projektila prema Izraelu u posljednjih sat vremena, javlja televizija Channel 12. 

Napadi su aktivirali sirene za uzbunu na sjeveru Izraela, uključujući i grad Safed.

Tokom noći izraelske zračne snage su, tvrde, pogodile dodatnu infrastrukturu Hezbolaha, uključujući još jedan protutenkovski položaj s kojeg je Hezbolah planirao napasti njihove snage u tom području.

- Izraelske odbrambene snage nastavljaju snažno djelovati protiv terorističke organizacije Hezbolah, koja se odlučila uključiti u sukob i djelovati pod okriljem iranskog režima, te neće dopustiti ugrožavanje građana Države Izrael - objavila je izraelska vojska. 

# IZRAEL
# HEZBOLAH
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