Francuski general: SAD su postale nepredvidiv saveznik, to utječe i na naše interese

Načelnik francuske vojske Fabien Mandon izjavio je da su Sjedinjene Države postale nepredvidiv saveznik, što utječe na francuske interese i sigurnost.

- Iznenadio nas je američki saveznik, koji i dalje ostaje saveznik, ali postaje sve nepredvidiviji i više se ne trudi ni obavijestiti nas kada odluči pokrenuti vojne operacije. To ima utjecaj na našu sigurnost i ima utjecaj na naše interese - rekao je Mandon na sigurnosnom i obrambenom forumu u Parizu.

Francuska i Sjedinjene Države bliski su saveznici unutar NATO-a, no u Parizu raste nezadovoljstvo zbog odluke Vašingtona da pokrene rat protiv Irana na Bliskom istoku, nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) već izazvao ljutnju evropskih saveznika svojim planovima vezanim uz Grenland.

Tramp je također kritizirao saveznike jer nisu spremni aktivno sudjelovati u operacijama osiguravanja Hormuškog moreuza, strateški ključnog prolaza kojim prolazi oko petine svjetske opskrbe naftom i koji je temelj privreda zemalja Perzijskog zaljeva.

- Intervenirali smo u Afganistanu na zahtjev Amerikanaca, koji su se pozvali na članak 5. NATO-a, a oni su potom odlučili povući se bez da su nas obavijestili - napomenuo je Mandon.

- Sada su odlučili intervenirati na Bliskom istoku bez da su nas obavijestili. Naš je neposredni prioritet bio pronaći rješenja kako zaštititi francuske građane koji su se nalazili u tranzitu u toj regiji - istaknuo je.