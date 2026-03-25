Tramp naredio slanje nekoliko hiljada marinaca na Bliski istok dok traju razgovori o primirju

Pentagon se sprema poslati hiljade vojnika iz elitne 82. zračno-desantne divizije američke vojske na Bliski istok, piše Reuters.

Administracija Donalda Trampa (Trump) sredinom marta razmatrala je raspoređivanje dodatnih hiljada američkih vojnika, što bi proširilo opcije i na mogućnost slanja snaga unutar iranske teritorije. Takva eskalacija mogla bi značajno povećati uloge u sukobu, koji je već ušao u četvrtu sedmicu i uzdrmao globalna tržišta.

Nije donesena odluka o slanju trupa u sam Iran, rekao je jedan od izvora za Reuters, ali će se jačati kapaciteti za potencijalne buduće operacije u regionu.

Jedan od izvora naveo je da Pentagon planira poslati između 3.000 i 4.000 vojnika.

Raspoređivanje vojnika dolazi nakon ranijeg izvještaja o odluci SAD da pošalju hiljade marinaca i mornara na brodu USS Boxer, amfibijskom jurišnom brodu, zajedno s njegovom Mornaričkom ekspedicionom jedinicom i pratećim ratnim brodovima na Bliski istok.

Prije slanja dodatnih snaga u region, tamo se već nalazilo 50.000 američkih vojnika. Vijest o pojačanjima dolazi samo dan nakon što je Tramp odgodio prijetnje bombardovanjem iranskih elektrana, rekavši da su razgovori s Iranom bili "produktivni".

Izvori su ranije naveli da američka vojska razmatra opcije u ratu s Iranom, uključujući osiguranje Hormuškog moreuza, potencijalno raspoređivanjem američkih snaga na iranskoj obali.

Administracija Trampa također je razmatrala mogućnost slanja kopnenih snaga na iransko ostrvo Kharg, središte za 90 posto iranskog izvoza nafte, izvijestio je Reuters.

Svaka upotreba američkih kopnenih snaga, čak i za ograničenu misiju, mogla bi predstavljati značajan politički rizik za Trampa, s obzirom na slabu podršku američke javnosti kampanji protiv Irana i Trampova predizborna obećanja da neće uvlačiti SAD u nove sukobe na Bliskom istoku.

Anketa Reuters/Ipsos objavljena u utorak pokazala je da 35 posto Amerikanaca podržava američke napade na Iran, što je pad u odnosu na 37 posto iz ankete provedene prošle sedmice. Oko 61% ispitanika ne odobrava napade, u poređenju sa 59 posto prošle sedmice.