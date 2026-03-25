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TURISTI

Australija će blokirati ulazak iranskim državljanima: Zabrinuti da će ostati duže od dozvoljenog

Odluka se odnosi samo na osobe koje se trenutno nalaze izvan Australije, a imaju važeću turističku vizu

Zabrana ulaska u zemlju. Facebook

Dž. R.

25.3.2026

Iranskim državljanima koji imaju važeće australske turističke vize bit će zabranjen ulazak u zemlju na šest mjeseci, izjavio je australski ministar unutrašnjih poslova, navodeći zabrinutost da bi neki mogli ostati duže nego što im je dopušteno.

Toni Burk (Tony Burke) rekao je da je mjera nužna jer postoji rizik da Iranci koji dolaze s turističkim vizama neće moći ili neće htjeti napustiti Australiju nakon isteka vize.

Odluka se odnosi samo na osobe koje se trenutno nalaze izvan Australije, a imaju važeću turističku vizu.

Vlada je poručila da će razmotriti slučajeve osoba koje imaju iranske roditelje.

Također je najavljeno da će vlada pomno pratiti globalna dešavanja i po potrebi prilagođavati mjere.

# IRAN
# AUSTRALIJA
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