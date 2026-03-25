Iran postavio nove uvjete za prolazak brodova Hormuškim moreuzom: Obavijestili ko smije proći

Iran je obavijestio Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda i Međunarodnu pomorsku organizaciju da "neneprijateljska plovila" mogu prolaziti Hormuškim moreuzom ako se prethodno usklade s iranskim vlastima. Ova poruka dolazi u trenutku kada je američko-izraelski rat protiv Irana gotovo zaustavio prolazak otprilike petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina kroz moreuz, što je uzrokovalo značajne poremećaje u globalnoj opskrbi, piše Reuters.

Dopis iranskog Ministarstva vanjskih poslova upućen je u nedjelju Vijeću sigurnosti, koje broji 15 članica, te glavnom sekretaru UN-a Antoniju Giterešu (Guterres). U utorak je proslijeđen i na adrese 176 članica Međunarodne pomorske organizacije (IMO), agencije UN-a sa sjedištem u Londonu koja je zadužena za sigurnost međunarodne plovidbe i sprječavanje onečišćenja mora.

- Neneprijateljska plovila, uključujući i ona koja pripadaju drugim državama ili su s njima povezana, mogu ostvariti pravo na siguran prolaz Hormuškim moreuzom u koordinaciji s nadležnim iranskim vlastima. Uvjet je da ne sudjeluju u agresiji na Iran niti je podupiru te da se u potpunosti pridržavaju objavljenih sigurnosnih propisa - navodi se u dopisu.

U dopisu se ističe kako je Iran "poduzeo nužne i razmjerne mjere kako bi spriječio agresore i njihove pristaše da iskorištavaju Hormuški moreuz za vođenje neprijateljskih operacija protiv Irana".

Dodaje se kako plovila, oprema i sva imovina koja pripada Sjedinjenim Državama ili Izraelu, "kao i drugim sudionicima u agresiji, ne ispunjavaju uvjete za neškodljivi ili neneprijateljski prolaz". Financial Times prvi je izvijestio da je dopis u utorak proslijeđen državama članicama IMO-a.