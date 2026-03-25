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MINISTAR VANJSKIH POSLOVA

Kina pozvala zaraćene strane na mir: "Krizu rješavamo dijalogom, a ne silom"

Ozbiljno očekivanje Irana od država članica Vijeća sigurnosti jest da spriječe SAD da nastavi zloupotrebljavati Vijeće, kazao je Aragči

Vang Ji. Qilai Shen/Bloomberg

Dž. R.

25.3.2026

Ministar vanjskih poslova Kine Vang Ji (Wang Yi) jučer je u telefonskom razgovoru s iranskim kolegom Abasom Aragčijem (Abbas Araghchi) pozvao sve strane da iskoriste svaku priliku za što skoriji početak mirovnih pregovora, stoji u saopćenju kineskog ministarstva, pišu strane agencije.

Razgovor je uvijek bolji od borbe, rekao je Vang Aragčiju i dodao da se "sva krizna žarišta trebaju rješavati dijalogom i pregovorima, a ne upotrebom sile".

- Ozbiljno očekivanje Irana od država članica Vijeća sigurnosti, posebno Kine i Rusije, jest da spriječe SAD da nastavi zloupotrebljavati Vijeće zauzimanjem čvrstog stava u osudi agresije SAD i cionističkog režima (Izraela) - navodi se u Aragčijevoj izjavi.

# KINA
# IRAN
# SAD
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