Iran pogodio područje najvažnije izraelske elektrane: Vidi se gusti crni dim

Nekoliko projektila ispaljenih iz Irana pogodilo je područja u centralnom dijelu Izraela, uključujući grad Hadera, gdje je zabilježen udar u blizini elektrane, javili su izraelski mediji.

Sirene za uzbunu oglasile su se u srijedu širom zemlje, od sjevernih dijelova Izraela do grada Ašdoda, nakon čega su milioni građana upućeni u skloništa. Uzbune su aktivirane i u centralnim regijama, području Šefele, Šaronu, kao i u okolini Jerusalema.

Prema informacijama hitne službe Magen David Adom, za sada nema prijavljenih žrtava.

Spasilačke ekipe evidentirale su više mjesta udara u regiji Šaron, uključujući i područje Cezareje, gdje je zabilježen pad projektila. Na teren su upućene spasilačke i istražne ekipe koje i dalje pretražuju pogođena područja.

U Haderi je primijećen dim nakon udara, a prema prvim izvještajima, projektil je pao u blizini energetske infrastrukture. Uprkos tome, zasad nema informacija o povrijeđenima niti o većoj materijalnoj šteti.