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STRAVIČNO

Projektil pogodio zgradu u Iranu, najmanje 18 povrijeđenih

Tasnim javlja i da su pogođena dva prazna skladišta

Pogođena zgrada. Radio News Hub

Dž. R.

25.3.2026

Najmanje 18 ljudi povrijeđeno je nakon što je projektil pogodio stambenu zgradu u Kamalshahru u Karaju, u iranskoj pokrajini Alborz, javila je poluslužbena iranska agencija Tasnim. Kamalshahr je grad u okrugu Karaj u pokrajini Alborz.

Prema izvještaju, koje se poziva na zamjenika guvernera Alborza za sigurnost, projektil je u ranim jutarnjim satima srijede uništio četverospratnu stambenu zgradu.

Tasnim javlja i da su pogođena dva prazna skladišta - jedno u okrugu Chaharbagh, a drugo u gradu Golsaru.

# IRAN
# PROJEKTIL
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