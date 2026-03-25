Projektil pogodio zgradu u Iranu, najmanje 18 povrijeđenih

Najmanje 18 ljudi povrijeđeno je nakon što je projektil pogodio stambenu zgradu u Kamalshahru u Karaju, u iranskoj pokrajini Alborz, javila je poluslužbena iranska agencija Tasnim. Kamalshahr je grad u okrugu Karaj u pokrajini Alborz.

Prema izvještaju, koje se poziva na zamjenika guvernera Alborza za sigurnost, projektil je u ranim jutarnjim satima srijede uništio četverospratnu stambenu zgradu.

Tasnim javlja i da su pogođena dva prazna skladišta - jedno u okrugu Chaharbagh, a drugo u gradu Golsaru.