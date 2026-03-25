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PREDSJEDNIK TURSKE

Erdoan pozvao na akciju protiv Netanjahua: "Odlučni smo da našu zemlju držimo izvan vatrenog prstena"

Izjavio je da rat koji Izrael predvodi protiv zemalja na Bliskom istoku nameće sve veću cijenu cijelom svijetu

Redžep Tajip Erdoan. Anadolija

Dž. R.

25.3.2026

Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan), predsjednik Turske, izjavio je da rat koji Izrael predvodi protiv zemalja na Bliskom istoku nameće sve veću cijenu cijelom svijetu. 

Naglasio je da poremećaji u Hormuškom moreuzu guraju globalnu ekonomiju u previranja, a posljedice se osjećaju daleko izvan Bliskog istoka.

Govoreći nakon sjednice kabineta u Ankari, Erdoan je istakao da produžavanje sukoba donosi nove komplikacije i izaziva ozbiljne turbulencije na svjetskom tržištu energije.

Naglasio je da kroz Hormuški moreuz prolazi oko 20 posto globalne trgovine energentima, te da su poremećaji već natjerali pojedine zemlje na mjere smanjenja potrošnje goriva.

- Kako se rat odugovlači, nastavljaju se pojavljivati nove komplikacije - poručio je Erdoan, upozorivši da ekonomski teret sukoba raste iz dana u dan.

Turski predsjednik pozvao je na hitnu akciju protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) i njegovog političkog kruga, koje smatra odgovornima za nastavak nasilja. Istovremeno je apelovao na sve zemlje da zauzmu odlučniji i proaktivniji stav u cilju očuvanja regionalnog mira.

Erdoan je naglasio da Turska nastoji zadržati uravnotežen i principijelan pristup, uz cilj da ostane izvan sukoba. Upozorio je i na opasnost da bi kriza mogla prerasti u dugotrajan rat iscrpljivanja među državama regije.

Poručio je da Ankara ne želi daljnju eskalaciju i ponovio poziv na deeskalaciju i brzo rješavanje sukoba.

- Odlučni smo da našu zemlju držimo izvan vatrenog prstena - zaključio je

# BENJAMIN NETANYAHU
# RECEP TAYYIP ERDOGAN EN
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