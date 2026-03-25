Tramp saznaje o iranskim napadima iz medija, na brifinzima gleda samo eksplozije: Levit sve negira

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) svakodnevno dobija kratke videoizvještaje o vojnim operacijama SAD-a protiv Irana, u kojima su prikazani najuspješniji napadi na iranske ciljeve u posljednjih 48 sati, tvrde američki zvaničnici.

"Stvari koje eksplodiraju"

Prema njihovim riječima, ovi snimci traju oko dvije minute i uglavnom sadrže prizore eksplozija i uništavanja vojnih meta. Jedan izvor ih je opisao kao niz scena "stvari koje eksplodiraju".

Takvi izvještaji dio su šireg informisanja predsjednika, koje uključuje razgovore s vojnim i obavještajnim savjetnicima, komunikaciju sa stranim liderima, ali i praćenje medija. Ipak, ovakav način prezentacije izazvao je zabrinutost među nekim Trampovim saveznicima, koji smatraju da možda ne dobija kompletnu sliku sukoba koji traje već četvrtu sedmicu.

Zvaničnici navode da ovakvi videosadržaji dodatno utiču na Trampovo nezadovoljstvo medijskim izvještavanjem. Predsjednik se, kako tvrde, pita zašto mediji ne ističu uspjehe koje vidi na brifinzima i zašto njegova administracija ne uspijeva bolje oblikovati javnu percepciju rata.

Operacija "Epic Fury"



Glasnogovornica Bijele kuće Karolajn Livit (Karoline Leavitt) odbacila je ove tvrdnje.

- To je potpuno netačna tvrdnja koja dolazi od nekoga ko nije bio prisutan u prostoriji - izjavila je, dodajući da Tramp aktivno traži mišljenja svojih savjetnika i insistira na iskrenosti.

Sličan stav iznio je i glasnogovornik Ministarstva odbrane Šon Parnel (Sean Parnell), naglašavajući da je operacija "Epic Fury" bila izuzetno uspješna.

- Naše snage su izvršile zadatak s neuporedivom preciznošću i ostvarile sve ciljeve - rekao je, dodajući da ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) redovno informiše predsjednika o svim aspektima operacije.

Napad na zračnu bazu Prince Sultan

Ipak, pojedini izvori tvrde da odabrani videosnimci ne prikazuju puni obim sukoba, s obzirom na to da američka vojska svakodnevno izvodi stotine udara koje nije moguće sve prezentovati predsjedniku.

- Ne možemo mu prenijeti baš svaki detalj - naveo je jedan zvaničnik, ističući da brifinzi često izazivaju pozitivnije reakcije kada su fokusirani na američke uspjehe.

Prema tim navodima, informacije koje predsjednik prima uglavnom naglašavaju uspjehe SAD-a, dok se aktivnosti Irana prikazuju znatno manje detaljno.

Kao primjer se navodi nedavni iranski napad na zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji, u kojem je pogođeno pet američkih aviona za dopunu gorivom. Prema riječima jednog zvaničnika, Tramp o tom napadu nije bio obaviješten putem zvaničnih kanala, već je za njega saznao iz medija.