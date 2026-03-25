Premijer Pakistana: Spremni smo da budemo domaćin pregovora SAD-a i Irana

Pakistan je proslijedio američki mirovni prijedlog Iranu, potvrdili su danas pakistanski izvori, nakon izvještaja američkih medija da je Vašington predstavio plan od 15 tačaka za okončanje rata na Bliskom istoku. Veći dio plana fokusiran je na nuklearna pitanja, ali uključuje i obećanje o ukidanju trgovinskih sankcija protiv Irana, izjavila su dva pakistanska zvaničnika za njemačku agenciju dpa.

Za sada nije poznato kada je nacrt prijedloga poslan Iranu niti ko ga je tačno zaprimio, ali su zvaničnici naveli da se to dogodilo ove sedmice. Jedan od njih istakao je da američki plan sadrži i ideju da Hormuškim moreuzom zajednički upravljaju pomorske snage Sjedinjenih Američkih Država, Irana, Pakistana i pojedinih zemalja Perzijskog zaljeva.

Organizacija pregovora

Pakistanski zvaničnici nisu imali informacije o eventualnim protuprijedlozima iz Irana. Premijer Pakistana dan ranije poručio je da je njegova zemlja spremna organizovati pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana s ciljem okončanja aktuelnog rata koji su Izrael i SAD započeli 28. februara.

- Ovisno o saglasnosti SAD-a i Irana, Pakistan je spreman i počašćen da bude domaćin pregovora radi olakšavanja smislenih i odlučujućih razgovora za sveobuhvatno rješenje sukoba u toku - objavio je Šehbaz Šarif (Shehbaz Sharif) na društvenoj mreži X.

Moguć sastanak

Ponuda iz Islamabada dolazi u trenutku kada se sve više govori o mogućem sastanku američkih i iranskih zvaničnika koji bi se već ove sedmice mogao održati u Pakistanu. Iran je ranije odbacio tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), koji je kazao da su dvije strane već učestvovale u "konstruktivnim razgovorima" o završetku rata.

Prema navodima pakistanskih zvaničnika, američku delegaciju mogao bi predvoditi potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), dok bi na čelu iranske delegacije mogao biti predsjednik parlamenta Mohamad Galibaf (Mohammad Ghalibaf).