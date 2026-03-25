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"IMAJU PREDNOST"

Bivši šef MI6: "Iran bolje stoji u ratu, žao mi je, ali tako je"

Dodao je da ne žali zbog smrti iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija na početku rata, ali smatra da su SAD podcijenile protivnika

Aleks Janger. Platforma X

M. Až.

25.3.2026

Bivši šef britanske obavještajne službe MI6 Aleks Janger (Alex Younger) ocijenio je da Iran trenutačno ima prednost u ratu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom.

Govoreći za The Economist, Janger je rekao da mu nije drago doći do takvog zaključka, s obzirom na to da su britanske obavještajne službe godinama bile suočene s djelovanjem iranske Revolucionarne garde (IRGC), elitne vojne formacije režima u Teheranu.

- Iran. Žao mi je što sam došao do tog zaključka jer smo se tijekom karijere suočavali s nasiljem i brutalnošću IRGC-a - rekao je Janger. Dodao je da ne žali zbog smrti iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija na početku rata, ali smatra da su SAD podcijenile protivnika.

Iran pokazao otpornost i prilagodbu

Janger ističe da su Sjedinjene Države izgubile inicijativu prije otprilike dva tjedna te da je iranski režim pokazao veću otpornost nego što se očekivalo. 

- U praksi, iranski režim pokazao se otpornijim nego što je itko očekivao - rekao je.

Prema njegovim riječima, Iran je još prošle godine donio ključne odluke o disperziji vojnih kapaciteta i delegiranju ovlasti za korištenje oružja, što mu je omogućilo veću otpornost na intenzivnu zračnu kampanju.

Dodao je i da je Iran pokrenuo tzv. horizontalnu eskalaciju, odnosno napade na sve ciljeve unutar dosega. 

- Ispaljivanje projektila na sve u dometu činilo se ludim, ali se pokazalo kao učinkovit način da se SAD-u nametne cijena rata - rekao je Younger.

Ključna uloga Hormuškog moreuza

Janger naglašava i da je Iran dobro shvatio važnost energetskog rata te prijetnjom Hormuškom tjesnacu uspio globalizirati sukob. 

- Imali su loše karte, ali odigrali su ih prilično dobro - rekao je.

Dodao je da je retorika američkog predsjednika Donalda Trampa dodatno učvrstila uvjerenje iranskog režima da vodi egzistencijalni rat.

- Tramp je jasno dao do znanja da ih želi uništiti, dok su SAD ušle u rat po izboru. To Iranu daje veću izdržljivost - rekao je Younger, zaključivši da to Teheranu daje prednost u ovom trenutku.

Rat je počeo 28. februara kada su SAD i Izrael pokrenuli koordinirane zračne napade na ciljeve u Iranu, uključujući vojne i infrastrukturne objekte, nakon čega je Iran uzvratio napadima projektilima i dronovima na Izrael i američke saveznike u regiji, izvijestili su Reuters i BBC.

Sukob se ubrzo proširio na cijeli Bliski istok, a Iran je zaprijetio Hormuškom tjesnacu, ključnom pravcu za globalnu trgovinu naftom, čime je dodatno destabilizirao svjetska tržišta energije.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# MI6
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