Bivši šef MI6: "Iran bolje stoji u ratu, žao mi je, ali tako je"

Bivši šef britanske obavještajne službe MI6 Aleks Janger (Alex Younger) ocijenio je da Iran trenutačno ima prednost u ratu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom.

Govoreći za The Economist, Janger je rekao da mu nije drago doći do takvog zaključka, s obzirom na to da su britanske obavještajne službe godinama bile suočene s djelovanjem iranske Revolucionarne garde (IRGC), elitne vojne formacije režima u Teheranu.

- Iran. Žao mi je što sam došao do tog zaključka jer smo se tijekom karijere suočavali s nasiljem i brutalnošću IRGC-a - rekao je Janger. Dodao je da ne žali zbog smrti iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija na početku rata, ali smatra da su SAD podcijenile protivnika.

Iran pokazao otpornost i prilagodbu

Janger ističe da su Sjedinjene Države izgubile inicijativu prije otprilike dva tjedna te da je iranski režim pokazao veću otpornost nego što se očekivalo.

- U praksi, iranski režim pokazao se otpornijim nego što je itko očekivao - rekao je.

Prema njegovim riječima, Iran je još prošle godine donio ključne odluke o disperziji vojnih kapaciteta i delegiranju ovlasti za korištenje oružja, što mu je omogućilo veću otpornost na intenzivnu zračnu kampanju.

Dodao je i da je Iran pokrenuo tzv. horizontalnu eskalaciju, odnosno napade na sve ciljeve unutar dosega.

- Ispaljivanje projektila na sve u dometu činilo se ludim, ali se pokazalo kao učinkovit način da se SAD-u nametne cijena rata - rekao je Younger.

Ključna uloga Hormuškog moreuza

Janger naglašava i da je Iran dobro shvatio važnost energetskog rata te prijetnjom Hormuškom tjesnacu uspio globalizirati sukob.

- Imali su loše karte, ali odigrali su ih prilično dobro - rekao je.

Dodao je da je retorika američkog predsjednika Donalda Trampa dodatno učvrstila uvjerenje iranskog režima da vodi egzistencijalni rat.

- Tramp je jasno dao do znanja da ih želi uništiti, dok su SAD ušle u rat po izboru. To Iranu daje veću izdržljivost - rekao je Younger, zaključivši da to Teheranu daje prednost u ovom trenutku.

Rat je počeo 28. februara kada su SAD i Izrael pokrenuli koordinirane zračne napade na ciljeve u Iranu, uključujući vojne i infrastrukturne objekte, nakon čega je Iran uzvratio napadima projektilima i dronovima na Izrael i američke saveznike u regiji, izvijestili su Reuters i BBC.

Sukob se ubrzo proširio na cijeli Bliski istok, a Iran je zaprijetio Hormuškom tjesnacu, ključnom pravcu za globalnu trgovinu naftom, čime je dodatno destabilizirao svjetska tržišta energije.